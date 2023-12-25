تكنولوجيا: أربع نظارات للواقع الافتراضي بأسعار معقولة للمبتدئين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر نظارات الواقع الافتراضي موجة جديدة في عالم التقنيات، حيث تسعى العديد من الشركات إلى تقديم هذا النوع من النظارات لتواكب عصر التكنولوجيا.

ومع ذلك، فإن كل شيء لديه ثمنه.. إذ تكلف نظارات الواقع الافتراضي ثمنًا باهظًا. فمثلاً، ستأتي Vision Pro من أبل بسعر 3499 دولارًا في وقت مبكر من 2024.

وبالتالي، لن يتمكن جميع الاشخاص من إنفاق هذا النوع من المال على منتج حتى لو كان بنفس جاذبية نظارات الواقع الافتراضي.

ولكن لحسن الحظ، مع تطور التكنولوجيا، ابتكرت الشركات طرقًا لجعل نظارات الواقع الافتراضي أرخص بكثير. وكما يعلم الكثيرون بالتأكيد، فقد ابتكرت جوجل نظارة من الورق المقوى تسمى Google Cardboard والتي يمكنك قصها وتجميعها بنفسك واستخدام هاتفك الذكي كعارض.

وعلى الرغم من أنها تحظى بشعبية كبيرة، خاصة في الأشهر التي تلت الكشف عنها بسعر 10 دولارات فقط، إلا أنها ببساطة لم تكن تجربة غامرة بقدر ما يمكنك الحصول عليه باستخدام نظارات الواقع الافتراضي ذات السعر الأعلى.

إذا كنت مبتدئًا في مجال الواقع الافتراضي وتريد فقط الحصول على فكرة الواقع الافتراضي دون إنفاق الكثير من المال، فهناك العديد من نظارات الواقع الافتراضي من الفئة المتوسطة وبتكلفة ميسورة.

وإذا كنت تتطلع إلى الدخول إلى الطابق الأرضي من الواقع الافتراضي، فيمكنك البدء باستخدام نظارة الورق المقوى التي تم تصنيعها لتقليد Google Cardboard.

تعد نظارة Topmaxions 3D VR Virtual Reality بمثابة تقليد لـ Google Cardboard التي تم إيقافها الآن وستمنحك نفس التجربة تقريبًا. فمقابل أقل من 10 دولارات، ستتمكن من مشاهدة مقاطع فيديو وتجارب الواقع الافتراضي.

تسرد أمازون ايضًا العديد من النظارات التي تناسب هذا الوصف، وابرزها نظارة واقع افتراضي من صنع شركة تدعى Tsanglight.

تحتوي Tsanglight VR على حشوة في الحزام والمناطق المحيطة بعينيك، وتصميم جميل لتوزيع وزنها على رأسك. كما أن لديها سماعات رأس توفر صوتًا بزاوية 360 درجة، مما يجعلها غامرة أكثر بكثير من الخيارات الأرخص.

سيتعين عليك دفع مبلغ أكبر قليلاً، ولكن بسعر يقل قليلاً عن 65 دولارًا، يعد هذا إعدادًا أفضل بكثير مما ستحصل عليه باستخدام الورق المقوى.

لكن إذا كنت تبحث عن نظارة واقع افتراضي ذات تجربة أفضل للألعاب الواقع الافتراضي، فهناك Meta Quest 2. وهي نظارة تقدم فقط صور الواقع الافتراضي مما يتيح لك ممارسة الألعاب والتفاعل مع التجربة بأكملها.

ما يميز Meta Quest 2 هو أنها جهاز مستقل لا يتطلب جهاز الحاسب الخاص بك أو جهاز ألعاب أو هاتفك. فهي توفر مكتبة ضخمة من الألعاب التي يمكنك لعبها، وإذا كان لديك جهاز حاسب يمكنك الاتصال به، فيمكنك الحصول على آلاف الساعات من تجارب الواقع الافتراضي عبر الإنترنت. ويبلغ سعر Meta Quest 2 حوالي 299 دولارًا أمريكيًا.

وعلى صعيدًا آخر، يعد جهاز PlayStation VR 2 خيارًا رائعًا آخر لتجربة الواقع الافتراضي الكاملة، وعلى الرغم من أنه أغلى بعض الشيء، إلا أنه لا يزال ليس ضمن الفئة العليا من نظارات الواقع الافتراضي التي يمكن أن يصل سعرها إلى 1000 دولار أو أكثر.

ومع ذلك، ستحتاج إلى أن يكون لديك جهاز PlayStation بالفعل لاستخدامه، وسيكلف ذلك أكثر بكثير إذا اضطررت إلى شراء كليهما.

إذا كنت قد حصلت على واحدة بالفعل، فسوف يكلفك PlayStation VR 2 حوالي 550 دولارًا، لذا فهي ليست باهظة الثمن بقدر ما تكون عليه نظارات الواقع الافتراضي.

اهم ما يميز PS VR2 هو أنها مدعومة من قبل شركة ضخمة لأجهزة الألعاب. وهذا يعني أنك ستحصل على أحدث الألعاب عالية المستوى، كلها من متجر PlayStation، الذي يمكن الوصول إليه بسهولة ومن المحتمل أن يكون لديك حساب هناك بالفعل.

يحتوي الجهاز على مستشعرات مدمجة لتتبع العين، وجهازي تحكم محمولتين مع ردود فعل لمسية، وشاشات 4K OLED التي توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

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