تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo 6 قد يكون الأقل تكلفة بين الهواتف المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Realme في العمل على تطوير هواتف Realme GT Neo 6 وRealme 12، ومن المتوقع وفقاً لأحدث التسريبات أن ينطلق Realme GT Neo 6 للأسواق بأقل تكلفة لهاتف مميز برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

تقدم Realme في السوق الصيني في بداية العام المقبل سلسلة هواتف Realme 12 مع هاتف Realme GT Neo 6، ولقد كشف موقع “Digital Chat Station” عن أن هاتف GT Neo 6 يأتي للأسواق بمستوى تسعير جيد.

كما أوضحت تسريبات “Digital Chat Station” أن Realme تستهدف في الجيل القادم من الهواتف الذكية التركيز على ترقية إعدادات الكاميرة.

وتضم الإصدارات القادمة من Realme مستشعرات Sony IMX709 وOmniVision OV64B، كما تدعم الشركة هاتف Realme 12 Pro بمستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى مرتين، بينما يأتي Realme 12 Pro Plus بمستشعر periscope telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، كما يضم الهاتفين رقاقة Snapdragon 7 Gen 3.

من جانب أخر أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Realme GT Neo 6 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في النصف الثاني من شهر فبراير العام المقبل، ومن المتوقع أن يكون الأقل تكلفة في الهواتف المميزة برقاقة 8 Gen 2.

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