تكنولوجيا: Lucid Motors تخطط لمنافسة Tesla بسيارة كهربائية جديدة بقيمة 50000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس Lucid Motors عملاق تصنيع السيارات الكهربائية Tesla في الأسواق خلال الفترة القادمة بسيارة كهربائية جديدة بقيمة 50000 دولار.

إشتهرت سيارات Lucid Motors الكهربائية بالتصميم الفاخر، إلا أن الشركة تخطط لمنافسة تيسلا بشكل خاص في سوق السيارات الكهربائية المتوسطة قريباً.

ولقد إستحوذت تيسلا على سوق الكهربائية المتوسطة بإصدارات الشركة من سيارات Model 3 وModel Y التي تحقق شعبية كبيرة في الأسواق العالمية.

بينما إشتهرت Lucid بتطوير البطاريات إلى جانب السيارات الكهربائية المميزة، إلا أنها تتجه إلى المنافسة في سوق جديدة على غرار العديد من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

ولقد كان تركيز Lucid Motors خلال الفترة الماضية على تطوير سيارات كهربائية بمستوى تسعير يبدأ من 80 ألف دولار مثل Air sedan، وصولاً إلى السيارات التي تأتي في نطاق تسعير 249 ألف دولار مثل Air Sapphire.

ومن المقرر أن تعمل الشركة على تطوير سيارة كهربائية بحجم أكبر يستهدف العائلة، أيضاً من المتوقع أن تعزز خبرة الشركة في صناعة البطاريات مشروعها الجديد في السيارات الكهربائية، كما تخطط Lucid Motors التركيز على معايير الجودة في إصدارها المرتقب لتفادي المشكلات التي واجهت تيسلا.

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