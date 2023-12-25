شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ اختبار GPT-4 Turbo داخل Bing Chat.. هل تلقيت التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت في طرح GPT-5 Turbo الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا إلى جانب دعم المكونات الإضافية لـBing Chat وMicrosoft Copilot، حيث يتم الآن طرح الميزة لعدد قليل من المختبرين في النسخة التجريبية على أساس عشوائي.

ومن المتوقع أن يتم طرحه على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة أو نحو ذلك، وبصرف النظر عن ذلك، من المتوقع أيضًا أن تقوم مايكروسوفت بإضافة مترجم Code Interpreter محدث إلى Bing Chat لجعله أكثر قدرة على التعامل مع الاستعلامات والبرمجة المعقدة.

ومن المهم ملاحظة أن GPT-4 متاح أيضًا للمشتركين المدفوعين في ChatGPT، ومع ذلك، فإن الميزة متاحة مجانًا مع Bing Chat أو Copilot ويستفيد المستخدمون من الإمكانات المحسنة لنموذج اللغة الجديد من OpenAI.

وأفاد WindowsLatest أنه على الرغم من تكامل GPT-4 Turbo الجديد، فإن Bing Chat يتلقى المكالمة بناءً على الاستعلام حول ما إذا كان سيتم استخدام نموذج اللغة المتقدم الجديد أو الالتزام بالنموذج الأقدم تلقائيًا. لا توجد طريقة لتعيين Bing Chat يدويًا على الوضع الافتراضي في GPT-4 Turbo.

ومع ذلك، فإن الطرح عشوائي تمامًا ولم تكشف Microsoft عن أي تفاصيل معينة حول الحسابات أو المناطق ما إذا كانت الميزة ستتوفر أولاً، وأيضًا، يقول التقرير أن هذا اختبار A/B، مما يعني أنه يمكن لأي شخص الحصول على هذه الميزة في Bing Chat أو Copilot الخاص به.

إذا كنت تريد التحقق مما إذا كنت قد تلقيت GPT-4 Turbo في Bing Chat في Edge أو Chrome أم لا، فافتح مصدر الصفحة، والآن، استخدم ميزة البحث في الصفحة للبحث عن الكود "dlgpt4t"، وإذا رأيت هذا الرمز في الصفحة المصدر، فقد تلقيت GPT-4 Turbo في Bing Chat. وإلا فإن الميزة غير متاحة لحسابك.

وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك لتحميل صورة ومطالبته بشرح المشاعر، وإذا كان تطبيق Bing يمكنه القيام بذلك نيابةً عنك، فقد تلقى نموذج Open AI الجديد.