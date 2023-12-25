شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسميًا.. Apple Watch Series 9 وUrtla 2 غير متوفرتين فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء إغلاق متاجر Apple في جميع أنحاء الولايات المتحدة لهذا اليوم، يدخل وقف مبيعات Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 حيز التنفيذ رسميًا، حيث قامت شركة Apple بإزالة ساعات Apple Watch الرائدة من متجرها عبر الإنترنت يوم الخميس، والآن تتم إزالتها أيضًا من متاجر Apple Stores، وفقاً لموقع 9to5mac.

يأتي حظر مبيعات Apple Watch كجزء من نزاع طويل الأمد حول براءات الاختراع بين شركة Apple وشركة الأجهزة الطبية Masimo قضت لجنة التجارة الدولية في أكتوبر بأن مستشعر الأكسجين في الدم في Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 ينتهك براءتي اختراع من Masimo.

وبعد قرار لجنة التجارة الدولية، تم إرسال القضية إلى إدارة بايدن لفترة مراجعة رئاسية مدتها 60 يومًا، خلال ذلك، يمكن للرئيس بايدن استخدام حق النقض ضد الحكم، لكنه اختار حتى الآن عدم التحرك، وتنتهي فترة المراجعة الرئاسية رسميًا بعد 25 ديسمبر، لذلك لا يزال من الممكن أن يختار الرئيس بايدن التدخل واستخدام حق النقض ضد قرار مركز التجارة الدولية في اللحظة الأخيرة.

وبعد 25 ديسمبر، سيتم منع شركة Apple من استيراد أو بيع Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 في الولايات المتحدة، واتخذت شركة Apple قرارًا بإزالة الأجهزة من موقعها على الويب في 21 ديسمبر ومن متاجر Apple بعد اليوم كجزء من جهودها للامتثال "الوقائي" لحكم لجنة التجارة الدولية.

قالت شركة Apple إنها "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 إلى العملاء في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

وفي الوقت الحالي، لا توجد تفاصيل أخرى حول المدة التي ستظل فيها Apple Watch غير متاحة في الولايات المتحدة.