شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة توضح سبب تغير المناخ المميت الذي حدث منذ ملايين السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف بحث جديد عن أن التاريخ الجيولوجي للأرض مرتبط بالحركات الفلكية، وليس فقط باطن الكوكب، وخلص فريق من العلماء إلى أن ذلك حدث على مدى 260 مليون سنة الماضية وأدى إلى انقراض جماعي للحياة خلال هذه الفترات كان سببه في المقام الأول الانفجارات البركانية الهائلة والأزمات البيئية الناتجة عنها، وفقاً لموقع scitechdaily.

ويظهر تحليلها، في مجلة Earth-Science Reviews، أن هذه الانفجارات أطلقت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، مما أدى إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة المسببة للاحتباس الحراري وتسبب في ظروف شبه مميتة أو مميتة لكوكبنا.

الدورات الفلكية ومناخ الأرض

ويضيف الباحثون بشكل ملحوظ أن هذه الظواهر - التي تحدث كل 26 إلى 33 مليون سنة - تزامنت مع تغيرات حرجة في مدار الكوكب في النظام الشمسي تتبع نفس الأنماط الدورية.

يقول مايكل رامبينو، الأستاذ في قسم العلوم بجامعة نيويورك: "إن العمليات الجيولوجية للأرض، التي اعتبرت منذ فترة طويلة أنها تحدد بشكل صارم من خلال الأحداث التي تحدث داخل الكوكب، قد يتم التحكم فيها من خلال الدورات الفلكية في النظام الشمسي ومجرة درب التبانة".

حذر الباحثون، ومن بينهم كين كالديرا من معهد كارنيجي للعلوم، وسيديليا رودريجيز، عالمة الجيولوجيا في كلية بارنارد، من أن استنتاجاتهم ليس لها أي تأثير على تغير المناخ في القرنين العشرين والحادي والعشرين، والذي أظهر العلماء أنه مدفوع بالنشاط البشري، حدثت نبضات الانفجارات البركانية المدروسة آخر مرة منذ حوالي 16 مليون سنة.

ومع ذلك، يضيفون أن التحليل يدعم مع ذلك التأثير الراسخ لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على ظاهرة الاحتباس الحراري.

الانفجارات البركانية والظواهر الجيولوجية

ركز العلماء على ثورانات البازلت الفيضية القارية (CFB) - وهي أكبر ثورات بركانية للحمم البركانية على الأرض، حيث تغطي التدفقات ما يقرب من نصف مليون ميل مربع - وغيرها من الأحداث الجيولوجية الكبرى على مدار الـ 260 مليون سنة الماضية، وشملت هذه أحداث نقص الأكسجين في المحيطات - وهي الفترات التي استنفدت فيها محيطات الأرض الأكسجين، مما أدى إلى تكوين مياه سامة - بالإضافة إلى نبضات المناخ الحرارية المفرطة، أو الارتفاع السريع في درجات الحرارة العالمية، وما ينتج عن ذلك من فترات انقراض جماعي للحياة البحرية وغير البحرية.

ووجدوا أن ثورات بركان CFB تتزامن في كثير من الأحيان مع هذه الظواهر الجيولوجية القاتلة الأخرى، مما يسلط الضوء على التأثير الأكبر للنشاط البركاني،و تتجلى العلاقة مع علم الفلك من خلال القواسم المشتركة بين الدورات المنتظمة التي تمتد لملايين السنين من البراكين والمناخ القاسي مع الدورات المعروفة لمدار الأرض في نظامنا الشمسي وفي مجرة درب التبانة.

وجد الباحثون أن الاتفاق بين الدورتين الجيولوجية والفيزيائية الفلكية قريب جدًا من أن يكون مجرد حدث صدفة، ويضيفون أن السؤال الرئيسي المتبقي هو تحديد كيفية تأثير الحركات الفلكية للكوكب على المحركات الجيولوجية الداخلية للأرض.