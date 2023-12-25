شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواليد 2000 لا يحترمون فيس بوك.. تعرف على أكثر مواقع التواصل ثقة لدى جيل Z والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، يحتل موقع YouTube الصدارة بين جيل Z البالغين، وفقًا لاستطلاع حديث.

وفي يوليو، قام موقع Business Insider، بالتعاون مع YouGov، باستطلاع آراء أكثر من 1800 أمريكي على مدى خمسة أجيال، وكان أكثر من 600 مشارك جزءًا من الجيل Z، الذين تم تعريفهم على أنهم أشخاص ولدوا بين عامي 1997 و2012، وقد استطلعت BI فقط أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وتم طرح سؤال واحد على هؤلاء الأشخاص البالغين من جيل Z حول تصوراتهم حول مصداقية العديد من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، واحتل موقع YouTube المرتبة الأولى، حيث وصفه 59% من جيل Z الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا بأنه جدير بالثقة إلى حد ما أو جدًا، فيما وجد 28٪ فقط من الأشخاص أنها غير جديرة بالثقة إلى حد ما أو غير جديرة بالثقة على الإطلاق.

وجاء في المرتبة الثانية موقع إنستغرام، الذي أثبت أنه مثير للخلاف إلى حد ما: فقد حصل على 40% من أصوات الجيل Z في الجدارة بالثقة - ولكن أيضًا 45% في عدم الجدارة بالثقة. (من بين المشاركين، قال 15% أنهم لم يقرروا بعد).

أما المنصة التي حصلت على النصيب الأكبر من الأشخاص الذين قالوا إنها غير جديرة بالثقة؟ فيسبوك، حيث وصفه 60% من الجيل Z البالغين بأنه غير جدير بالثقة إلى حد ما أو على الإطلاق، فقط 28% من الجيل Z وصفوها بأنها جديرة بالثقة.

وجاء بعد ذلك تطبيق TikTok مباشرة، حيث اعتبره 57% من السكان أنه غير جدير بالثقة، وقد كان أداء TikTok أفضل قليلاً من Facebook في تصنيف الجدير بالثقة، حيث قال 30% من الجيل Z أن TikTok كان جديرًا بالثقة إلى حد ما أو جدًا.



وليس من الصعب أن نتخيل سبب تصنيف بعض المنصات الأخرى في القائمة تحت موقع YouTube من حيث الجدارة بالثقة، وقد نجح فيسبوك في التغلب على نصيبه العادل من الخلافات، ناهيك عن أن العديد من جيل Z لا يستخدمون فيسبوك في البداية.

وفي الوقت نفسه، أصبح X، المعروف سابقًا باسم Twitter، مثيرًا للجدل بشكل متزايد منذ أن اشترى Elon Musk الموقع في عام 2022.

وخضعت TikTok، التي تعتبر واحدة من منصات الجيل Z الأكثر استخدامًا، للكثير من التدقيق حيث أثار المشرعون مخاوف أمنية بشأن الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، والتي يقع مقرها الرئيسي في الصين.