شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لإطلاق صواريخ فالكون سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت سبيس إكس رقمها القياسي السنوي الحالي البالغ 60 عملية إطلاق في سبتمبر، ولكن يبدو أنها لن تحقق هدفها الطموح لهذا العام، المتمثل في تحقيق 100 عملية إطلاق لصاروخ فالكون بحلول 31 ديسمبر.

في فترة الـ 12 شهرًا الأكثر ازدحامًا لشركة سبيس إكس منذ إطلاق أول صاروخ فالكون في عام 2010، حققت حتى الآن 90 رحلة باستخدام صاروخها فالكون 9 وأربع مهمات باستخدام صاروخ Falcon Heavy، والذي يتكون أساسًا من ثلاث معززات فالكون 9 مرتبطة معًا.

قبل نهاية العام، تخطط سبيس إكس لإطلاق مهمة أخرى لصاروخ فالكون هيفي ومهمتين أخريين لـ فالكون 9، مما يرفع إجمالي عدد رحلات فالكون إلى 97، إذا كنت تريد القيام بمهمات ستارشيب أيضًا، فقد فشلت كلتاهما، بعد وقت قصير من الإطلاق، ثم يرتفع المجموع إلى 99 عملية إقلاع أكملتها سبيس إكس في عام 2023.

وقطعت شركة سبيس إكس شوطًا طويلًا منذ إطلاقها الأول لصاروخ فالكون قبل 13 عامًا، حيث كان هدف الشركة دائمًا هو تصميم نظام رحلات فضائية قادر على هبوط المعزز الذي يبلغ طوله 41.2 مترًا في وضع مستقيم على الأرض أو على بارجة عائمة حتى يتمكن من إعادة استخدام المكون في مهام متعددة.

وحققت شركة سبيس إكس أول هبوط معزز ناجح لها في عام 2015، وفي هذه الأيام نجحت في هبوط جميع صواريخ فالكون تقريبًا بعد وقت قصير من إطلاقها.

في يوم السبت، قامت مهمة فالكون 9 بنشر المزيد من الأقمار الصناعية لنظام ستارلينك للإنترنت من الفضاء التابع لشركة سبيس إكس، مما أدى إلى وصول معزز المرحلة الأولى للمرة التاسعة عشرة وهو رقم قياسي.

وقد مكّن النظام القابل لإعادة الاستخدام الذي طورته شركة سبيس إكس من تقديم معدلات إطلاق تنافسية للغاية، مما فتح المجال أمام المزيد من الشركات والمنظمات الحريصة على إرسال أقمار صناعية صغيرة إلى المدار.

في أحدث مهمة لها يوم الأحد، أطلقت طائرة Falcom 9 قمرًا صناعيًا من قاعدة Vandenberg لقوة الفضاء في كاليفورنيا لصالح جهاز المخابرات الألماني. شاركت سبيس إكس بعض الصور التي توضح المراحل الأولى للمهمة:

بعد عطلة عيد الميلاد القصيرة، سيعود فريق سبيس إكس إلى العمل لإنهاء العام بثلاث عمليات إطلاق، اثنتان تتضمنان فالكون 9 وواحدة باستخدام فالكون هيفي.

لقد كان العام الأكثر ازدحامًا حتى الآن بالنسبة لشركة سبيس إكس، ولكن مع امتلاء تقويم الإطلاق لعام 2024 بسرعة، وتحول التركيز إلى إطلاق صاروخ ستارشيب العملاق إلى المدار، يبدو أن العام المقبل سيكون أكثر ازدحامًا.