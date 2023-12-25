تكنولوجيا: MSI تستعد للكشف عن جهاز MSI Titan 18 HX في فعاليات CES 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة MSI مؤتمرها القادم في فعاليات CES 2024 لكشف النقاب عن MSI Titan 18 HX وهو أول جهاز حاسب في العالم بشاشة mini-LED بحجم 18 إنش ودقة 4K ومعدل تحديث 120 Hz.

تنطلق فعاليات معرض CES 2024 في بداية الشهر المقبل مع الكثير من الإعلانات المرتقبة من عمالقة التكنولوجيا، ومن المقرر أن تكشف MSI عن التقنيات الجديدة المطورة من الشركة خلال الحدث.

ولقد شاركت MSI إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن إصدارها المرتقب MSI Titan 18 HX، وهو أول أجهزة الحاسب المحمول المميزة بشاشة mini-LED بحجم 18 إنش، ومعالج Core i9-14900HX، وكرت الشاشة RTX 4090.

أيضاً إشتهرت أجهزة Titan HX من MSI كأفضل الأجهزة المخصصة للألعاب، ومن المتوقع أن يتضمن MSI Titan 18 HX عدد من الترقيات، إلا أن الترقية الأبرز ستكون في أكبر شاشة mini-LED بحجم 18 إنش بمعدل تحديث 120 Hz ودقة عرض 4K.

ولقد انطلق Razer Blade 16 في السابق بشاشة تدعم معدل تحديث 120 Hz ودقة عرض 4K، والذي يدعم أنماط أخرى للعرض المزدوج بدقة FHD عند معدل تحديث 240 Hz، وبجودة عرض UHD بمعدل تحديث 120 Hz، بينما يعد Titan 18 HX أول الأجهزة المميزة بهذا الحجم في الشاشة مع دقة العرض ومعدل التحديث وشاشة mini-LED.

كما قدمت الشركة إصدارها السابق Titan GT77 HX 13VI بشاشة mini-LED بمعدل تحديث 144 Hz ودقة 4K، إلا أن شاشة هذا الإصدار تميزت بحجم 17.3 إنش فقط.

أيضاً أكدت MSI على أن جهاز Titan 18 HX يضم لوحات بتقنية AUO AmLED، والتي تدعم نسبة سطوع 1000 nit، وتباين 2 مليون إلى 1، كما تدعم الشاشة معايير “VESA DisplayHDR 1000″، أيضاً تدعم الشاشة تحكم تكيفي لذا تعالج المشكلات الشائعة في شاشات mini-LED.

وتدعم الشاشة تغطية ألوان بتدرج بنسبة 100% من DCI-P3، وتتميز شاشة Titan 18 HX أيضاً بتقنية “True Color” المطورة من MSI لضبط دقة الألوان، لذا نترقب الإعلان الرسمي في فعاليات CES للعام 2024 لمزيد من التفاصيل.

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