تكنولوجيا: Nubia تكشف عن شاشة الألعاب Red Magic 5088 zone بتقنية Mini LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nubia مؤخراً عن شاشة الألعاب Red Magic 5088 zone التي تتميز بتقنية Mini LED ودقة 4K، والتي تنطلق في السوق الصيني بسعر 770 دولار.

قدمت علامة Red Magic التجارية مؤخراً شاشة الألعاب Red Magic 5088 zone بلوحة AUO 7.0 Fast IPS بحجم 27 إنش، وتقنية Mini LED بعدد 5088 من الإضاءة، والتي تدعم دقة عرض 4K ومعدل تحديث 160Hz.

وتدعم الشاشة عمق ألوان 10بت، مع نطاق واسع من التدرج اللوني، ودقة أعلى في إنتاج الألوان، كما تتميز الشاشة بتباين ديناميكي من واحد مليون إلى 1، وتدعم إستجابة فائقة السرعة عند 1 مللي ثانية.

كما تأتي الشاشة بمعايير HDR 1400 لأعلى سطوع وأدق مستويات التباين، أيضاً تدعم الشاشة تقنيات FreeSync وG-Sync لعرض إنسيابي وسلس لإطارات الألعاب.

وتأتي الشاشة بدقة أعلى في الألوان مع تغطية من ألوان sRGB بنسبة 99%، ودعم DCI-P3، وAdobe RGB، ومعايير ΔE<1 لإنتاج ألوان أكثر إحترافية ودقة، كما تدعم الشاشة ضبط تكيفي للسطوع وفقاً للإضاءة المحيطة لعرض بأعلى جودة.

وتتميز الشاشة بحلقة إضاءة RGB، مع حامل يدعم تدوير الشاشة، وللإتصال تضم الشاشة منفذ HDMI 2.1، وDP، ومنفذ USB C بقدرة طاقة 90W للشحن العكسي للأجهزة.

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