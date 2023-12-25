تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من Android 14 يكشف عن دعم مراقبة صحة البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل لإضافة مميزات جديدة لمراقبة صحة البطارية في الهواتف الذكية عبر نظام تشغيل Android، ولقد كشف إصدار تجريبي من نظام Android 14 عن الميزة المرتقبة.

تتلقى هواتف الأندوريد خلال الفترة القادمة مؤشراً يكشف عن حالة البطارية، ومن المتوقع أن يتم إضافة هذه الميزة من خلال تحديث Android 15.

ولقد رصدت الميزة في صفحة جديدة في الإعدادات تكشف عن مستوى تدهور البطارية وأيضاً مستوى صحة البطارية، كما سيتم من خلال الميزة إشعار المستخدم عند إنخفاض صحة البطارية أو في حالة عدم إكتشاف البطارية.

ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدمين بشكل خاص عند شراء الهواتف المستعملة، للتأكد من حالة صحة البطارية قبل الشراء بتفاصيل دقيقة توضح موعد إستبدال البطارية.

ومن المقرر أن تعمل ميزة “Battery Health” التي رصدت في صفحة إعدادات الإصدار التجريبي الثاني من Android 14 QPR2 على عرض نسبة المئوية المقدرة لشحن البطارية مقارنة بقدرة البطارية الجديدة، كما تظهر أيقونات بنصائح في حالة إنخفاض صحة البطارية.

ولقد رصدت هذه التغييرات في هواتف Pixel، حيث تم إضافة صفحة جديدة في الإعدادات بعنوان “معلومات البطارية” والتي تظهر في القسم الخاص بمعلومات الهاتف، حيث يتم عرض تاريخ إنتاج البطارية، وعدد دورات الشحن من خلال الصفحة.

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