شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر مميزات جديدة لمتصفح كروم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Google باستمرار بتجربة الميزات الجديدة، بما في ذلك أدوات الترجمة المضمنة وخيارات إمكانية الوصول المحسنة وحتى التصفح الذي يتم التحكم فيه بالصوت، حيث يحصل Google Chrome، متصفح الويب الأكثر شهرة في العالم، على موجة جديدة من الميزات المصممة لجعل تجربة التصفح أكثر سلاسة وأمانًا وتنظيمًا.

وذلك بدءًا من فحوصات الأمان المحسّنة وحتى تجميع علامات التبويب بشكل مناسب، تعدك هذه التحديثات بتحسين رحلتك عبر الإنترنت.

تحديث ميزة Safety Check يتلقى فحص الأمان المدمج في Chrome ترقية كبيرة. تقوم هذه الأداة المفيدة الآن بالبحث عن كلمات المرور المخترقة والإضافات القديمة والتنزيلات المشبوهة، كل ذلك بنقرة واحدة، وقالت جوجل في منشور على مدونتها: "سيتم تنبيهك بشكل استباقي إذا تم اختراق كلمات المرور المحفوظة في Chrome، أو أن أيًا من ملحقاتك قد تكون ضارة، أو أنك لا تستخدم أحدث إصدار من Chrome، أو أن أذونات الموقع تحتاج إلى اهتمامك".

تنظيم علامات التبويب بشكل أفضل بالنسبة لأولئك المعرضين للتحميل الزائد لعلامات التبويب، قدم Chrome مجموعات علامات التبويب المحفوظة. تسمح لك هذه الميزة الأنيقة بتصنيف علامات التبويب المفتوحة إلى مجموعات ذات معنى، مثل "أبحاث العمل" أو "البحث عن الوصفات" أو غيرها. قالت جوجل: “من خلال طرح Chrome على سطح المكتب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتمكن من حفظ مجموعات علامات التبويب حتى تتمكن من الوصول إليها على أجهزة سطح المكتب الأخرى واختيار مشاريعك احتياطيًا بسهولة”.