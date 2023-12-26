شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تعرف التطبيقات التى تتبع موقعك على موبايلك الأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلب العديد من تطبيقات iOS الحصول على إذن دقيق لتتبع الموقع بشكل افتراضي في المرة الأولى التي تفتحها فيها، ولكن قد يكون من السهل أن تنسى عدد التطبيقات التي منحتها هذا الإذن أو أي منها، فيما يلي كيفية إيقاف تشغيل التتبع الدقيق لموقع iPhone، وفقًا لموقع 9to5mac.

الخيارات الرئيسية عند ظهور مربع حوار تتبع الموقع بعد فتح التطبيق لأول مرة هي "السماح مرة واحدة"، و"السماح أثناء استخدام التطبيق"، و"عدم السماح".

كيفية إيقاف تشغيل التتبع الدقيق لموقع iPhoneللتطبيقات:

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2- اسحب لأسفل واختر الخصوصية والأمان.

3- في الجزء العلوي، اضغط على خدمات الموقع.

4- اختر تطبيقًا من القائمة لمعرفة ما إذا كان يستخدم موقعك الدقيق.

5- ابحث عن زر التبديل بجوار الموقع الدقيق في الأسفل، ثم اضغط لإيقاف تشغيله.

عند إيقاف تشغيل التتبع الدقيق، سيظل بإمكان التطبيقات تتبع موقعك، لكن الأمر ليس دقيقًا، إذا كنت تريد إيقاف تشغيل التتبع بالكامل لأحد التطبيقات، فاختر "أبدًا" في الجزء العلوي.

وإذا كنت تريد إيقاف تشغيل جميع عمليات التتبع في جميع المجالات، فستحتاج إلى إيقاف تشغيل مفتاح خدمات الموقع الرئيسي.