شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصمم سيارة Cybertruck: التصميم يساعد في تعزيز العلامة التجارية لتسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير مصممي شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، إن التصميم الزاوي والمستقطب لشاحنة Cybertruck سيساعد في تعزيز علامة Tesla التجارية، مضيفًا أن الشاحنة الصغيرة ليست تجربة، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال فرانز فون هولزهاوزن، كبير مصممي تيسلا، في متحف بيترسن للسيارات في لوس أنجلوس، الذي يضيف نماذج Cybertruck إلى معرض تيسلا: "أحببتها أو كرهتها، إنها بداية محادثة، وتجعل الناس يتحدثون عن العلامة التجارية".

يبدأ سعر Cybertruck الذي طال انتظاره بسعر 60.990 دولارًا، أي أكثر بنسبة 50٪ مما روج له الرئيس التنفيذي Elon Musk في عام 2019، مع نطاق أصغر مما وعد به في الأصل.

لكنها تجتذب اهتمام الأشخاص الذين لم يمتلكوا شاحنة من قبل، مع اصطفاف بعض المالكين المحتملين لها في بعض صالات عرض تيسلا، حسبما قال فون هولزهاوزن.

وأضاف: "لمجرد أنها تبدو مختلفة لا يعني أنها لا يمكن أن تكون مركبة كبيرة الحجم"، قائلاً إن البيك أب يرقى إلى مستوى أداء المنافسين التقليديين"، وقال فون هولزهاوزن: "إننا نجلب إلى السوق أشخاصًا لم يكن من الممكن أن يمتلكوا شاحنة من قبل، ولذلك لا أعتقد أنها تجربة".

تتميز الشاحنة المكسوة بالفولاذ المقاوم للصدأ بأنها ذات زوايا كاملة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المكبس التقليدي لا يمكنه ثني الفولاذ إلى منحنيات، وقال فون هولزهاوزن إن سيارة لامبورغيني كونتاش، وهي أيضًا سيارة ذات زوايا قوية، ألهمت التصميم أيضًا، كما فعلت طائرة لوكهيد إف-117 المقاتلة.

كما استوحى استوديو تصميم تيسلا إلهامه من السيارة التي تحولت إلى غواصة في فيلم جيمس بوند عام 1977 "The Spy Who Loved Me"، الذي اشتراه ماسك.

لم يكن إطلاق Cybertruck خاليًا من الأخطاء، في عام 2019، ألقى فون هولزهاوزن كرة معدنية على الشاحنة أثناء حفل إطلاقها، مما أدى إلى تحطيم اثنين من نوافذها الزجاجية المحصنة، وفي حدث آخر الشهر الماضي حيث تم تسليم الشاحنات الأولى، ألقى كرة بيسبول على النوافذ دون أي ضرر.

وأظهر مقطع فيديو سريع الانتشار أيضًا شاحنة Cybertruck وهي تحمل شجرة عيد الميلاد يتم سحبها إلى أعلى منحدر لم تتمكن من تسلقه بواسطة سيارة تعمل بالبنزين.