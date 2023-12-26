تكنولوجيا: هواوي Kirin تصنف بين أفضل 5 شركات مصنعة للرقاقات في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صنفت شركة Kirin التابعة للعملاق الصيني هواوي كواحدة من أفضل 5 شركات مطورة للرقاقات في العالم، لتتخطى Google ورقاقات Tensor.

غابت علامة Kirin عن المنافسة في سوق المعالجات لبضع سنوات نتيجة للقيود الأمريكية، إلا أن صانعة الرقاقات التابعة لشركة هواوي إستطاعت العودة للمنافسة بقوة من جديد مع إنطلاق Mate 60 Pro الذي حقق أعلى مبيعات في السوق الصيني تصل إلى 1.6 مليون وحدة خلال ستة أسابيع، والذي ضم رقاقة Kirin.

ولقد نشرت شركة “Counterpoint” تقرير يوضح تصنيف شركة هواوي حتى الربع الثالث من 2023، حيث إحتلت المركز الخامس بين الشركات المصنعة للرقاقات بحصة 3%، ولقد ساهمت سلسلة Mate 60 مع رقاقة Kirin 9000s في عودة هواوي للمنافسة بقوة من جديد، بشكل خاص مع دعم الرقاقة الإتصال بشبكات 5G.

كما إستطاعت هواوي حصد العديد من المراجعات الإيجابية لإصدارات الشركة الأخيرة من Mate X5 القابل للطي، وجهاز MatePad Pro 13.2، حيث تضمنت هذه الإصدارات أيضاً معالجات Kirin، ومن المتوقع أن تستمر هواوي في التوسع برقاقات Kirin من خلال سلسلة Nova 12 التي تتضمن الفئة المتوسطة من الرقاقات.

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