شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنهاء دعم ويندوز 10 يحول 240 مليون كمبيوتر إلى نفيات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستواصل مايكروسوفت دعم نظام التشغيل Windows 10 حتى أكتوبر 2025، فيما ذكرت التقارير الأخيرة أن الشركة تناقش داخليًا تمديد فترة الدعم، حتى أنها أعلنت عن برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 10.



ومع ذلك، وفقًا لأحدث التطورات، فإن خطة الشركة المصنعة لنظام التشغيل Windows لإنهاء الدعم لنظام التشغيل Windows 10 قد يؤدي نظام التشغيل الأقدم إلى التخلص من حوالي 240 مليون جهاز كمبيوتر.

وفقًا لأبحاث Canalys، خلال فترة عامين تقريبًا حتى تاريخ انتهاء الدعم الرسمي من مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10، سيصبح ما يقرب من خمس الأجهزة نفايات إلكترونية بسبب عدم التوافق مع نظام التشغيل Windows 11.

وبحسب شركة الأبحاث "فهذا يعادل 240 مليون جهاز كمبيوتر شخصي، وأضافت الشركة :"إذا كانت هذه جميعها أجهزة كمبيوتر محمولة مطوية، ومكدسة فوق بعضها البعض، فإنها ستشكل كومة أطول من القمر بـ 600 كيلومتر".

خيار إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر ويشير التقرير أيضًا إلى أن معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصية البالغ عددها 240 مليونًا، إذا كانت في حالة جيدة، يمكن إعادة تدويرها، ومع ذلك، نظرًا لعدم توافقها مع أحدث إصدارات Windows، فإن ذلك سيقلل بشكل كبير من قيمتها للتجديد وإعادة البيع.

وأضاف التقرير: "ستظل العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية البالغ عددها 240 مليونًا قابلة للاستخدام لسنوات قادمة، لكن الطلب على الأجهزة التي لم تعد تدعمها مايكروسوفت سيكون ضئيلًا - حتى الشركات ذات الميزانيات المحدودة لتكنولوجيا المعلومات سوف يتم ردعها بسبب عدم وجود تحديثات أمنية مجانية ومستمرة".

ويقال إن نظام التشغيل Windows 10 لديه أكثر من 1.4 مليار مستخدم، مقارنة بـ 400 مليون مستخدم لنظام التشغيل Windows 11، ومع برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 10، قد تمنح مايكروسوفت أيضًا المستخدمين سببًا للاحتفاظ بأجهزة الكمبيوتر القديمة الخاصة بهم لبعض الوقت.

حل مايكروسوفت

يتضمن دعم أي برنامج تحديثات الأمان ونظام التشغيل. في وقت سابق من هذا الشهر، قالت مايكروسوفت إنها ستوفر تحديثات أمنية موسعة لنظام التشغيل Windows 10 حتى أكتوبر 2028 ولكن هذا سيكون متاحًا مقابل رسوم سنوية غير محددة حاليًا.

في السابق، عرضت مايكروسوفت تحديثات أمان موسعة مدفوعة الأجر لنظامي التشغيل Windows 7 وWindows 8.1 حتى يناير 2023.