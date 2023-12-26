شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم السرعة التى يحتاجها "سانتا كلوز" لتوصيل الهدايا حول العالم في ليلة واحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام العديد من العلماء بحساب مدى السرعة التي يعتقدون أنه على سانتا كلوز أن يسافر بها لتوزيع جميع هدايا عيد الميلاد في ليلة واحدة، حيث تختلف السرعة اعتمادًا على عدد الأسر والأطفال المشمولين في المعادلة، لكن الاستنتاج العام هو "سرعة البرق".

فبحسب موقع thesun البريطانى، قام الطلاب في جامعة ليستر ذات مرة بحساب السرعة التي يحتاجها سانتا، واستخدمت معادلتهم الرقم 715 مليونًا لعدد الأطفال المسيحيين حول العالم في عام 2018، وتوصلوا إلى أن ذلك يعادل 238 مليون أسرة إذا كان هناك في المتوسط ثلاثة أطفال لكل أسرة.

وافترض الطلاب أن سانتا سيحتاج إلى وقت سفر مدته 12 ساعة، وقد أخذوا أيضًا في الاعتبار مناطق زمنية مختلفة، مما يعني أنه سيكون لديه 24 ساعة إضافية لإكمال مهمته الضخمة، وبناءً على هذه المعلومات، يحتاج سانتا إلى التحرك بنسبة 0.5% من سرعة الضوء للحصول على جميع الهدايا لجميع هؤلاء الأشخاص.

وقد عمل في هذا البحث طلاب الفيزياء بجامعة ليستر، أرتشانا جاجيندران، وشانون مادن، ورضا محمود، وقال "مادن" في بيان صحفي عام 2018: "لقد توصلنا إلى سؤال موسمي اعتقدنا أنه سيكون ممتعًا واحتفاليًا للتحقيق فيه، على الرغم من أننا نعلم أن هناك بعض القيود."

وتشمل القيود مسألة عدم معرفة المدة التي يقضيها سانتا في كل أسرة، وعلى الرغم من أن عيد الميلاد هو عطلة دينية، إلا أن الكثير من الأشخاص غير المسيحيين ما زالوا يحتفلون بالهدايا، ويبلغ عمر الدراسة الآن خمس سنوات، وقد ارتفع عدد سكان العالم من 7.6 مليار نسمة في عام 2018 إلى أكثر من ثمانية مليارات نسمة في عام 2023.

وهذا يعني أن هناك الكثير من الأطفال الذين يجب أخذهم في الاعتبار، كما حاول أرنولد بومبوس من جامعة بوردو حساب سرعة سانتا لكنه استخدم 800 مليون طفل في 200 مليون منزل كإحصائياته، وقدر أن سانتا سيحتاج إلى 10 ساعات ويحتاج إلى السفر بسرعة 4,705,882 كيلومترًا في الساعة.