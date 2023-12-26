تكنولوجيا: هاتف Vivo X100 Pro Plus يأتي بأول كاميرة telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينضم هاتف X100 Pro Plus لسلسلة Vivo X100 بشكل رسمي العام المقبل، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن هذا الإصدار هو أول الهواتف الذكية المميزة بكاميرة telephoto بمستشعر سامسونج المميز بدقة 200 ميجا بيكسل.

أشارت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية إلى إمكانية دعم كاميرة telephoto بمستشعرها الجديد المميز بدقة 200 ميجا بيكسل، إلا أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية لم تقدم هاتف بقدرة على دعم هذه الكاميرة حتى الآن.

وتشير أحدث التقارير إلى أن هاتف Vivo X100 Pro Plus الذي يكشف عنه في حدث يعقد العام المقبل، سيكون أول الهواتف الذكية التي تضم مستشعر سامسونج المميز بدقة 200 ميجا بيكسل في كاميرة telephoto.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Digital Chat Station”، والتي أشير فيها إلى أن مستشعر سامسونج المميز بدقة 200 ميجا بيكسل وحجم 1/1.5 إنش سيضم عدسات telephoto، مع بعد بؤري 100ملم، ليعزز لقطات portrait، وأيضاً يقدم مستوى أعلى في التكبير الرقمي.

ومن المتوقع أن تدعم الكاميرة تكبير بصري حتى 10 مرات حتى مع إقتصاص الصور، وأيضاً تكبير رقمي يصل إلى 200 مرة، لذا سيكون لهاتف Vivo X100 Pro Plus قدرات أكبر في إعدادات الكاميرة، ومن المتوقع أن تكشف التجربة الفعلية عن كفاءة هذه الإعدادات الجديدة في الكاميرة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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