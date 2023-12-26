تكنولوجيا: رقاقة Huawei Kirin 9000SL تأتي بآداء أقل من رقاقة Kirin 9000S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للكشف عن سلسلة Nova 12 اليوم بشكل رسمي، ولقد أوضحت تسريبات مصورة بعض التفاصيل الجديدة حول معالج Kirin 9000SL الذي يدعم Nova 12 Ultra ويأتي بآداء أقل من رقاقة رقاقة Kirin 9000S الحالية.

جاءت التسريبات المصورة الجديدة اليوم عبر صفحة WHYLAB على منصة Weibo لتكشف عن تفاصيل جديدة حول مواصفات Nova 12 Ultra الذي يضم معالج Kirin 9000SL.

وتؤكد الصور المسربة على أن رقاقة Kirin 9000SL هي إصدار منخفض مقارنة برقاقة Kirin 9000S، ولقد إستعرضت التسريبات تفاصيل أكثر حول المعالج الذي يتضمن التكوينات التالية:

2 من أنوية TaiShan بسرعة 2.35 GHz

3 من أنوية TaiShan بسرعة 2.15 GHz

4 من أنوية Cortex-A510 بسرعة 1.53 GHz

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن تقسم الرقاقة إلى “2 + 3 + 4″، بينما تم تقسيم رقاقة Kirin 9000S إلى “1 + 3 + 4” بآداء كالتالي:

1 من أنوية TaiShan بسرعة 2.62GHz

3 من أنوية TaiShan بسرعة 2.15GHz

4 من أنوية Cortex-A510 بسرعة 1.53GHz

لذا مع النواة الإضافية في رقاقة Kirin 9000SL إلا أن أنوية TaiShan V120 تأتي بآداء أبطأ، بينما تشير التوقعات إلى أن النواة الإضافية ستجلب تعزيز طفيف في آداء الأنوية المتعددة.

يذكر أن الصور المسربة أكدت على أن دعم رقاقة Kirin 9000SL بكرت الشاشة Maleoon 910، وهو نفس كرت الشاشة المستخدم في رقاقة Kirin 9000S.

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