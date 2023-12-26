شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية توصيل سماعتين فى وقت واحد مع جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اذا كنت ترغب في توصيل سماعتين بجهاز ماك ، فبفضل ميزة macOS الجديدة، يمكن القيام بذلك بسهولة، حيث يكمن السر في تطبيق مخفي يسمى Audio MIDI Setup، الموجود في مجلد التطبيقات > الأدوات المساعدة، حيث يفتح هذا التطبيق سحر الأجهزة متعددة الإخراج، مما يسمح لك بدمج إخراج الصوت لجهاز Mac الخاص بك إلى وجهات متعددة مثل سماعات الرأس.

فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لتوصيل سماعتين في نفس الوقت على جهاز Mac: - تأكد من توصيل زوجي سماعات الرأس بجهاز Mac الخاص بك، عبر Bluetooth أو مقبس سماعة الرأس.

- قم بتشغيل Audio MIDI Setup وانقر فوق زر علامة الجمع (+) في أسفل اليسار. حدد إنشاء جهاز متعدد الإخراج.

- في قائمة أجهزة الصوت، حدد المربعات المجاورة لكلا أزواج سماعات الرأس التي تريد استخدامها.

- حدد جهازًا رئيسيًا من القائمة المنسدلة. سيكون هذا الجهاز هو مصدر الصوت الأساسي لكلا السماعتين.

- للحصول على توقيت صوتي مثالي، خاصة مع سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth، قم بتمكين Drift Correction للجهاز (الأجهزة) الثانوية.

- توجه إلى تفضيلات النظام > الصوت > الإخراج واختر جهاز الإخراج المتعدد الذي تم إنشاؤه حديثًا.

هذا كل شئ، فباتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة توصيل سماعتين بجهاز Mac، وباستخدام هذه الميزة، يمكنك مشاهدة أحد العروض دون استهلاك سماعات الرأس أو الانغماس في لعبة تعاونية أو حتى الاستماع إلى الموسيقى معًا، كل منهما على سماعات الرأس المفضلة لديك.