تكنولوجيا: ظهور صورة تشويقية لهاتف OnePlus Ace 3 (12R) باللون الذهبي قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة OnePlus في التشويق لهاتف OnePlus Ace 3 من خلال صور، وذلك قبل إطلاقه في الصين، والمتوقع في 4 يناير.

وتظهر الصورة الهاتف باللون الذهبي، والذي تقول الشركة إنه اللون الأكثر تميزًا لهاتف OnePlus Ace 3.

يحتوي هذا الاصدار على إطار معدني متوسط، ويستخدم عملية ذوبان الزجاج بالذهب. وقال لويس جي، رئيس شركة OnePlus في الصين: “تكلفته أعلى بكثير من تكنولوجيا الزجاج العادية“.

كما انه تم التأكيد بالفعل أن هاتف OnePlus Ace 3 سيأتي بشاشة 1.5K “X1. ويقال إنه سيتم إطلاقه عالميًا باسم OnePlus 12R، والذي سيتم إطلاقه في 23 يناير.

كشفت شائعات سابقة عن شاشة بحجم 6.78 بوصة 1.5K 1-120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وتخزين يصل إلى 256 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل IMX890، ودقة 8 ميجابكسل UW، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية 5500 مللي أمبير مع 100 واط SuperVOOC شحن سريع.

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