شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يكشف عن كرة لامعة من النجوم فى مجرة قريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور التلسكوب الفضائي "هابل" مجموعة كونية على شكل كرة ثلج ، جمع التلسكوب البيانات التي تم استخدامها لبناء صورة لمجموعة من النجوم، وهي تقع في مجرة تابعة لمجرة درب التبانة تُعرف باسم سحابة ماجلان الكبرى (LMC).

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يُقدر عمر هذا العنقود الكروي، المسمى NGC 2210 ، ويقع على بعد حوالي 158000 سنة ضوئية من الأرض، بحوالي 11.6 مليار سنة، مما يعني أنه يشبه في العمر العناقيد الكروية الأخرى LMC وكذلك أقدم العناقيد الكروية الموجودة في هالة درب التبانة.

ومن المفارقات أن هذا يعني أنه على الرغم من أن NGC 2210 أصغر بنحو 2.2 مليار سنة من الكون نفسه، إلا أنها في الواقع واحدة من العناقيد الكروية LMC الأكثر شبابًا التي يراها علماء الفلك، لقد اكتشفوها في الأصل خلال حملة بحثية عام 2017 والتي اعتمدت في الواقع على بعض البيانات المستخدمة لإنشاء الصورة.

وكانت العناقيد الأخرى التي شوهدت في نفس الجولة من الملاحظات أقدم من NGC 2210، حيث يبدو أن عمر أربعة منها يزيد عن 13 مليار سنة، مما يعني أنها تشكلت بعد بضع مئات الملايين من السنين فقط من الانفجار الكبير.

ولعل مفتاح طول عمر العناقيد الكروية، التي يمكن أن تحتوي على ما بين آلاف وملايين النجوم، هو حقيقة أنها مرتبطة بقوة بالجاذبية.

وتعد حقيقة أن NGC 2210 وغيرها من العناقيد الكروية LMC لها أعمار مماثلة للعناقيد الكروية في درب التبانة هي مصدر انبهار لعلماء الفلك لأنها تظهر المجموعتين اللتين تشكلتا في نفس الوقت، على الرغم من حقيقة أن LMC ومجرتنا قد تكونول بشكل مستقل.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقط فيها تلسكوب هابل مثل هذا الجسم قى الفضاء، ويصدر صورًا كاملة لهذا العنقود الكروي.