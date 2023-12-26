انت الان تتابع خبر واتساب يختبر إمكانية مشاركة الحالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتختبر المنصة بعض التغييرات الجديدة في قسم القنوات Channels، وعلى رأسها إتاحة إمكانية مشاركة المنشورات من داخل القنوات كحالة مع واجهة مستخدم جديدة لتلك الوظيفة، حيث سيعرض التطبيق المنشورات في إطار محدد مع عرض اسم القناة التي تم مشاركة المنشور منها، وإتاحة زر يمكن من خلاله الانتقال مباشرة إلى القناة.-82.3 مليار درهم تسهيلات بنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

-سر الرقم الـ7 في تسمية طرازات بوينغ

وتبحث أيضا إضافة خاصية استطلاعات الرأي وتجميع الصور التي تُنشر دفعة واحدة داخل القنوات في ألبوم بشكل تلقائي لتسهيل تصفحها، وهو ما تتيحه المنصة في الدردشات الفردية والمجموعات، بحسب موقع wabetainfo.

واتساب ويب

وقد تم رصد الميزة الجديدة الخاصة بمشاركة الحالات في حسابات المستخدمين المشتركين ببرنامج واتساب التجريبي لإصدار الويب، وهو ما يعني قرب إطلاقها لجميع المستخدمين، وإتاحتها في تطبيق سطح المكتب في أجهزة الحاسوب،

وستتيح الميزة الجديدة إمكانية مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو كحالات مع جهات الاتصال عبر "واتساب ويب" مباشرة، وهو ما يتيحه التطبيق عبر نسخة الهاتف المحمول، وستظل الحالات محمية بخاصية التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على الخصوصية.

والميزة الجديدة ستكون مفيدة للمستخدمين الذين يستغرقون وقتا طويلا على أجهزة الحاسوب، إذ سيتمكنون من مشاركة الحالات مباشرةً من أجهزتهم عبر المتصفح أو تطبيق سطح المكتب بدون حاجة لاستخدام الهاتف الذكي.

وأطلقت واتساب ميزة الحالات في عام 2017، وأصبحت من المزايا الرئيسية في التطبيق، إذ تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة عدة أنواع من المحتوى مع جهات الاتصال لمدة 24 ساعة فقط قبل أن تختفي تلقائيًا.

واقتصر خيار مشاركة الحالات فقط على تطبيق الهواتف المحمولة، ولم يتم إتاحته للمستخدمين عبر الحاسوب، إلا أن المنصة تسعى لتطوير قسم الحالات، حيث تختبر أيضا خيارات أخرى مثل مشاركة الحالات بجودة عالية، وتحسين مشاركة منشورات القنوات كحالات، وتغيير عرض الحالات في تبويب المستجدات، وغيرها.

