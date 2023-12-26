تكنولوجيا: إبعاد المحللين الذين يطالبون بمبيعات قوية لنظام أندرويد عن المسار الصحيح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام المحلل Ming-Chi Kuo بنشر بعض الملاحظات عبر الإنترنت والتي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع.

ويشير Kuo إلى أن المحللين الآخرين متفائلون بشأن نظام أندرويد، مستندين في تفاؤلهم إلى الطلب القوي على المكونات من سلسلة التوريد.

ومع ذلك، فإن Kuo لديه رأيًا مختلفًا ويعتمد على الطلب الكبير على هاتف لا يعمل بنظام iOS أو Android. فيقول Kuo إن الطلب الأقوى من المتوقع على هاتف Huawei Mate 60 Pro دفع شركة هواوي إلى إنفاق مبالغ كبيرة على شراء مكونات لمجموعة Mate 60 ونماذج أخرى.

شعرت الشركات المصنعة لنظام أندرويد، التي التقطت فورة الشراء هذه، بأنها مضطرة إلى أن تحذو حذوها للتأكد من أن لديها ما يكفي من الأجزاء لمنتجاتها الخاصة. ومن المتوقع أن ينتهي “التجديد القوي للمخزون“، كما يسميه المحلل، في الشهر المقبل.

ولكن مع استمرار الأمر، يقول Kuo إنه يعطي الوهم بتحسن الطلب على هواتف أندرويد. ويقارن المحلل الدعوات الزائفة لتعزيز الطلب على نظام أندرويد بنمط مماثل حدث خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام. وذلك عندما أدى التجديد القوي للمخزون في صناعات أجهزة الحواسب والتلفزيون إلى مطالبة المحللين بطلب قوي على تلك المنتجات، والذي، بالمناسبة، لم يتحقق أبدًا.

ويقول Kuo أيضًا إن أهم منتج سيتم إطلاقه لشركة أبل في العام المقبل هو Vision Pro، والذي سيتم بيعه بالتجزئة بسعر رائع يبلغ 3499 دولار. ويتوقع ايضًا أن تقوم شركة أبل بشحن 500000 وحدة في عام 2024. وإذا تم بيع كل وحدة بالسعر الكامل، فستحقق شركة أبل إيرادات بقيمة 1.75 مليار دولار.

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