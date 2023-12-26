مشروع hyperloop One ينتهي بشكل رسمي | حلم وسائل النقل في 2030 يتلاشى

تشير تقارير Bloomberg إلى أن Hyperloop One، الشركة الناشئة لوسائل النقل المستقبلية التي وعدت بأن تنقلنا عبر أنابيب قريبة من خلو الهواء بسرعات تشبه سرعات الطيران، تغلق أبوابها نهائياً، تقوم الشركة حاليًا ببيع أصولها، وإغلاق مكاتبها، وفصل موظفيها، وستغلق رسمياً في نهاية العام، حيث ستنتقل جميع ملكياتها الفكرية إلى أكبر حامل لحصة فيها، وهي شركة DP World الكبيرة لتشغيل الموانئ في دبي. سيكون لمن يشتري مسار الاختبار في صحراء نيفادا مسار تزحق مثير إذا كانوا يرغبون في ذلك.

Hyperloop One تنتهي بشكل رسمي

منذ تأسيسها في عام 2014، جمعت الشركة حوالي 450 مليون دولار من صناديق رأس المال الاستثماري ومستثمرين آخرين، في حين أن هناك مجموعة صغيرة من الشركات الناشئة لا تزال تحاول بناء مشروع مماثل لمشروع هايبرلوب، يشير تراجع إحدى أكبر شركات الهايبرلوب إلى نهاية الحلم الذي بدأ مع “ورقة ألفا” التي وضعها إيلون ماسك في عام 2013.

افترض ماسك أن كبسولات الألمنيوم المتقدمة الذي ستصنعها الشركة والتي ستكون مليئة بالركاب أو البضائع، يمكن أن تتحرك عبر أنبوب قريب من سرعة الهواء بسرعات تصل إلى 760 ميلاً في الساعة، يمكن بناء هذه الأنابيب، سواءً كانت مرفوعة على الأرض في مسارات خاصة بها او تحت الأرض في أنابيب خاصة بها في الأعماق، إما داخل المدن أو بينها، سماها ايلون ماسك “الوسيلة الخامسة للنقل” وزعم أنها يمكن أن تساعد في تغيير الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتاجر ونسافر.

بداية ورحلة متعثرة

السيناريو الأكثر إثارة للاهتمام الذي اقترحه هو رحلة من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو في 30 دقيقة فقط. هذه الفكرة أسرت خيال المهندسين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تم تأسيس Virgin Hyperloop أصلاً باسم Hyperloop Technologies قبل تغيير اسمها إلى Hyperloop One في عام 2016، ومن ثم إلى Virgin Hyperloop One بعد أن تم الاستحواذ عليها من قبل شركة ريتشارد برانسون، بدأت الشركة بقوة، مع عشرات الملايين من الدولارات من التمويل ورؤية جريئة لأنظمة الهايبرلوب في جميع أنحاء العالم.

في عام 2017، تسوى الشركة دعوى قضائية مع أحد مؤسسيها، بروجان بامبروجان، حول ادعاءات منافسة بشأن التحرش والتخريب، وبعد عام، تم طرد آخر مؤسس، شيرفين بيشيفار، بتهم تحرش جنسي وسوء سلوك، كانت الشركة دائماً تعاني من نقص في السيولة، وقد ساعد برانسون في تأمين استثمار جديد بقيمة 50 مليون دولار من مستثمرين موجودين، مما ساعد في تلبية التزامات الرواتب، جمعت الشركة 172 مليون دولار في تمويل جديد في عام 2019، منها 90 مليون دولار من DP World، الذي استثمر سابقًا 25 مليون دولار في الشركة ولديه بالفعل مقعدين في مجلس إدارة الشركة الناشئة.

انجازات على الطريق الصحيح حتى النهاية

حققت الشركة عدة خطوات مهمة، بما في ذلك بناء مسار اختبار في نيفادا لتجربة أمان وقابلية تطبيق هذه التقنية. في عام 2020، أجرت أول -وآخر- تجربة لها مع ركاب بشريين، وصلت الكبسولة فقط إلى سرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة، وهو أقل بكثير من الوعود الأصلية التي تصل إلى سبعة أضعاف ذلك.

وقال المنتقدون إنه في حين أن الهايبرلوب قد يكون ممكنًا من الناحية الفنية، إلا أنه لا يزال مجرد تقنية غير مكتملة. لقد تم وصفها بأنها “رؤية ضبابية” سيكون تحقيقها مستحيلاً مالياً، رغم ان هناك بعض المؤيدين الذين يرونها كتقنية وشيكة الظهور على الرغم من أنها على بُعد سنوات من الإكمال، في عام 2017، أخبر كبار المديرين التنفيذيين في Virgin Hyperloop موقع The Verge أنهم يتوقعون رؤية “هايبرلوب تعمل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2020.” وتم تأجيل هذا الموعد لاحقًا إلى عام 2021.

خلال الوباء، غادر جميع كبار المديرين التنفيذيين والمؤسسين تقريبًا شركة Hyperloop One، والتي تخلت أيضًا عن اسم Virgin بعد أن قررت الشركة استبعاد رحلات الركاب لصالح البضائع. حتى اليوم، لا يوجد تنفيذ لمشروع هايبرلوب كامل الحجم في أي مكان في العالم، لقد اختفى نفق اختبار ماسك في كاليفورنيا، حتى النهاية وتم القضاء على فكرة الهايبر لووب الى الأبد.

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