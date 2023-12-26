شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ الشحنات الجماعية لـ Vision Pro خلال الأسبوع الأول من يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستبدأ الشحنات الجماعية لـ Vision Pro من أبل في الأسبوع الأول من شهر يناير، وفقًا لمحلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo.

ووفقاً لموقع macrumors، قال كو إن Vision Pro من المرجح أن يصل إلى الرفوف في أواخر يناير أو أوائل فبراير بناءً على هذا الجدول الزمني، ويقدر كو أن شحنات Vision Pro في عام 2024 ستصل إلى ما يقرب من 500000 وحدة.

أعلنت شركة Apple لأول مرة عن Vision Pro في مؤتمر WWDC في يونيو، وقالت إنها ستطلق في الولايات المتحدة في أوائل عام 2024، تليها المزيد من البلدان في وقت لاحق من نفس العام.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة آبل إنها ستطلق Vision Proفي الولايات المتحدة في "أوائل عام 2024"، وأنشأت الشركة مراكز في العديد من البلدان للمطورين لاختبار تطبيقاتهم باستخدام سماعات الرأس، كما قدمت موارد للمساعدة في تطوير التطبيقات لنظام التشغيل VisionOS في الآونة الأخيرة، قام Pavel Durov من Telegram بالتشويق لتطبيق منصة الدردشة لـ Vision Pro، مع تأثيرات رسائل ثلاثية الأبعاد، ومشغل وسائط ، ودعم الكتابة الصوتية.