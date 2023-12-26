شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء اليابانية تدخل مدار القمر وتستعد للهبوط على سطحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المسبار الفضائي الياباني SLIM مدار القمر في خطوة كبيرة نحو أول هبوط ناجح للبلاد على سطح القمر، والمتوقع الشهر المقبل، ويُطلق على مركبة الهبوط الذكية للتحقيق في القمر (SLIM) لقب "Moon Sniper" لأنها مصممة للهبوط على مسافة 100 متر (328 قدمًا) من هدف محدد على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، إذا نجح الهبوط، فإن اليابان ستكون الدولة الخامسة التي تنجح في إنزال مسبار على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في بيان إن القمر الصناعي SLIM "دخل بنجاح مدار القمر، مضيفة "لقد تم تغيير مساره كما كان مخططًا له في الأصل، ولا يوجد شيء خارج عن المألوف فيما يتعلق بظروف المسبار".

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنه من المتوقع أن يبدأ هبوط المركبة نحو القمر، ومن المقرر أن تهبط على السطح بعد 20 دقيقة.

انطلق الصاروخ H-IIA في سبتمبر من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية حاملاً مركبة الهبوط، بعد ثلاث تأجيلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية هذا الشهر إن المهمة ستكون هبوطًا عالي الدقة على سطح القمر.

ومع تقدم التكنولوجيا، يتزايد الطلب على تحديد أهداف مثل الحفر والصخور على سطح القمر، حسبما قال شينشيرو ساكاي، مدير مشروع SLIM التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وأضاف "لقد ولت الأيام التي كان فيها مجرد استكشاف مكان ما على القمر أمرًا مرغوبًا فيه".

وأوضح ساكاي، أن الآمال كبيرة أيضًا في أن دقة SLIM ستجعل أخذ عينات من التربة الصقيعية القمرية أسهل، مما يقرب العلماء خطوة أخرى من كشف الغموض المحيط بالموارد المائية على القمر.

فشلت المهمات اليابانية مرتين، وفي العام الماضي، أرسلت البلاد دون جدوى مسبارًا قمريًا يُدعى أوموتيناشي كجزء من مهمة أرتميس 1 الأمريكية، وحاولت شركة "آي سبيس" اليابانية الناشئة، أن تصبح أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر، وفقدت الاتصال بمركبتها بعد ما وصفته بـ"الهبوط الصعب".