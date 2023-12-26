تكنولوجيا: صور مسربة جديدة تكشف عن خيارات ألوان OnePlus 12R

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن يصل هاتف OnePlus Ace 3 لأول مرة في الصين في 4 يناير، في حين سيحصل السوق العالمي على نفس الهاتف تحت اسم OnePlus 12R، وذلك في 23 يناير.

وقد بدأت شركة OnePlus بالفعل في التشويق لهاتف Ace 3 في الصين بأحدث تصميم للهاتف وخيار اللون الذهبي جديد. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الخيار متاحًا عالميًا.

وكشف التسريب الأخير من قبل المسرب Ishan Agarwal عن خيارات الألوان الممكنة لجهاز OnePlus 12R الدولي. وتعرض الصور المسربة هاتف OnePlus 12R باللونين الأزرق والأسود الكلاسيكي.

ومن حيث التصميم، يبدو هاتف OnePlus 12R مطابقًا تقريبًا للإصدار الصيني، ومن المرجح أن تحذو مواصفاته حذوه.

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