أفضل 7 حلول لـ مشكلة توقف تطبيق صور جوجل في هواتف الأندرويد

حل مشكلة توقف تطبيق صور جوجل في هواتف الأندرويد..تطبيق جوجل على الأندوريد يعد أحد التطبيقات الإفتراضية الموجودة على جميع هواتف الأندرويد، يمكنك من خلاله الولوج إلى الصور على هاتفك جميعها(وتحديدًا هواتف بيكسل)، ويأتي في هيئة تطبيق على الهاتف يمكنك التوجه إليه لتوسيع عملية تصفح الصور الخاصة بك، وتبسيطها بنفس الوقت، حيث يمكنك حفظ الصور في المساحة السحابية وتصفح صورك في الألبومات التي يقوم بتقسيمها التطبيق، وناهيك عن كل هذا، فإنه إذا واجهتك مشكلة توقف تطبيق صور جوجل google photos فلن تتمكن من الولوج لتطبيق صور جوجل google على هاتفك بشكلٍ مستقر أو بشكلٍ نهائي، تابع الحلول التالية لنرى كيف ستتمكن من حل المشكلة بنجاح على هاتفك الأندرويد.

الحلول الممكنة لمشكلة توقف تطبيق صور جوجل

وتاليًا سنتحدث حول الحلول الممكنة لمشكلة توقف تطبيق الصور لـ جوجل google لديك، يأتي تطبيق الصور لجوجل ضمن تطبيقات النظام الإفتراضية، ولهذا فهو ليس أحد التطبيقات التي يمكنك حذفها وإعادة تنصيبها على هاتفك، وسنرى تاليًا ما الذي يمكنك فعله حقًا بشأن التطبيق لحل مشكلة توقف تطبيق صور جوجل google، فقط تابع الحلول التالية لترى أيها سينجح معك في حل المشكلة:-

إعادة تشغيل الهاتف

إعادة التشغيل هي أحد الحلول القوية والهامة التي نقترحها دومًا في المشاكل التي تحدث لهواتف الأندرويد أو للهواتف عامة، وهذا لما في إعادة التشغيل فوائد عائدة على الهاتف ككُل

فما يفعله إعادة تشغيل الهاتف هو إعادة تهيئة أجزائه الداخلية بشكلٍ مبسط وشامل، فما يقوم به الهاتف هو معالجة نفسه في المشاكل التي تحاول حلها والمشاكل التي لا تدري بوجودها من الأساس، ولكن هذا ليس أمرًا أكيد، فيمكن أن لا يتم حل مشكلتك إلا من إحدى الخطوات التالية والتي نأمل أن تفلح معك، تابع الحلول التالية إن لم يجدي إعادة تشغيل التطبيق نفعًا في حل مشكلة توقف تطبيق صور جوجل google لديك.

مسح بيانات التطبيق والبيانات المؤقتة

مسح البيانات والبيانات المؤقتة هو أحد الحلول الفعّالة في حل مشاكل التطبيقات التي على هاتفك أيًا كانت سواء كانت افتراضية أو تطبيقات طرف ثالث، فتطبيق مثل تطبيق صور جوجل google photos يمكن أن تقوم بمسح بياناته والملفات المؤقته فقط لمحاولة حل مشكلته

ومشكلة توقف تطبيق صور جوجل إذا لم يفلح معك حلها يمكنك أن تتوجه لإعدادات التطبيق في هاتفك لتقوم بمسح البيانات والملفات المؤفتة التي يمكن أن تكون تالفة، وهي تحديدًا ما تسبب المشكلة حينئذٍ، ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة توقف تطبيق الصور لجوجل على هاتفك الأندرويد أم لا.

تفقد تحديث التطبيق

التحديثات هي من أهم الأمور التي يجب أن المداومة على أداؤها أثناء استخدام هواتف الأندرويد والهواتف عامة، فالتحديثات وناهيك عن أنها تقوم بإضافة مميزات، إلا أنها تقوم بحل المشاكل وإغلاق الثغرات المفتوحة للمتسللين

وتطبيق صور جوجل هو أحد التطبيقات التي يتم تحديثها على الهاتف ضمن التطبيقات الإفتراضية الموجودة على كافة هواتف الأندرويد، وإذا واجهتك مشكلة توقف تطبيق صور جوجل توجه لمتجر جوجل لتفقد تحديثات التطبيقات وتحديدًا تطبيق الصور لجوجل google photos، فإذا تطلب منك تثبيت تحديث جديد، قم بالأمر وانظر إذا تم حل مشكلة توقف تطبيق صور google لديك أم لا.

إلغاء تثبيت التحديثات

ماذا إذا قمت بتحديث التطبيق ومسح البيانات ولم يجدي ذلك نفعًا، حينئذٍ يمكن الولوج إلى ما يشبه إلغاء تثبيت التطبيق، إلا أن ذلك لا يسري مع تطبيقات النظام، فما يمكنك فعله هو إلغاء تثبيت التحديثات الخاصة بها لإعادة لنسختها الأولية المجردة من التحديثات

وهذا لترى ما إذا كانت المشكلة في التحديثات التي قمت بتثبيتها للتطبيق أم لا، فيمكن أن يكون المشكلة في التحديث وهذا أمر متوقع في تطبيقات الهواتف فتلك أخطاء تقنية تحدث، لذلك توجه لإعدادات التطبيق في الإعدادات العامة لهاتفك، ثم قم بإلغاء تثبيت التحديثات لترى ما إذا تم حل مشكلة توقف تطبيق صور جوجل google لديك أم لا.

إعادة تعيين تفضيلات التطبيقات(الإعدادات المفضلة)

إعادة تعيين تفضيلات التطبيقات هو أحد الحلول التي يمكن أن تكون فعّالة في حل المشاكل التي تحدث في تطبيقات الأندرويد، وما يحدث بعد إجراء إعادة تعيين تفضيلات التطبيقات هو استعادة الإعدادات الإفتراضية وحذف الإعدادات المفضلة في جميع التطبيقات وليس في التطبيق التي تواجه معه المشكلة فقط، فعليك أن تعلم هذا قبل إجراء هذا الحل.

توجه للإعدادات العامة لهاتفك

انتقل لإعدادات التطبيقات

اضغط على الثلاث نقاط الرأسية

اختر إعادة تعيين الإعدادات المفضلة للتطبيقات أو تفضيلات التطبيقات

ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة توقف تطبيق صور جوجل في هاتفك أم لا.

هل قمت بتحميل تطبيقات خارجية مؤخرًا؟

من الممكن أن تكون المشكلة في أحد التطبيقات التي قمت بتحميلها مؤخرًا من مصادر خارجية، يمكن أن تكون قد استخدمت مصدر غير موثوق على جهل، وهذا يعرضك لمشاكل مثل تلك وأكثر، ولهذا ننصحك أولًا بالتوجه للمصادر الموثوقة فقط في تحميل التطبيقات الخارجية، إذًا..فإن مشكلة توقف تطبيق صور جوجل يمكن أن تحدث إثر أحد التطبيقات التي قمت بتحميلها والتي تكون قد أتت بمشكلة لهاتفك سببت هذا العطل أو تلك المشكلة، لذلك قم بإلغاء تثبيت أخر التطبيقات التي قمت بتحميلها خارجيًا بالتدريج، لترى عند أي تطبيق تم حل مشكلة توقف تطبيق صور جوجل google photos.

تحديث الهاتف

سبق وأخبرنا سابقًا بأن التحديثات هي أهم ما يجب الإهتمام به في استخدام الهواتف عامة وهواتف الأندرويد خاصة، فيمكن لهاتفك أن يُصاب بأي عطلٍ فجأة ولا يكون ذلك إثر أي شيء من اقترافك أنت

فقد يكون إثر مشكلة في النظام نفسه وتقوم الشركة المطورة بحلها بإرسال تحديث لحلها، أو تحديث لإعادة تهيئة بعض الأمور في الهاتف لحل المشاكل الوارد حدوثها، لهذا تفقد التحديثات في هاتفك لترى ما إذا كان الهاتف بحاجة للتحديث أم لا، لترى ما إذا تم حل مشكلة توقف تطبيق صور جوجل google في هاتفك الأندرويد أم لا.