شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك من فلوسك الديجيتال.. هاكرز يطورون أداة لسرقة العملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم التعرف على أكثر من عشرة آلاف موقع ويب للتصيد الاحتيالي تستخدم "MS Drainer" وهي خدمة استنزاف محفظة العملات المشفرة، ويظهر العديد منها كإعلانات على Google وX، وتبلغ قيمة قطاع العملات المشفرة السوقية حاليًا 1.66 دولار، ومع الأدوات والتطبيقات الجديدة، غالبًا ما يجد الممثلون السيبرانيون سيئو السمعة طريقهم إلى بروتوكولات العملات المشفرة فقط، لسرقة هذه الأصول الرقمية، وفقاً لموقع gadgets 360.

إحدى هذه الأدوات الأحدث التي يستخدمها هؤلاء المتسللون تسمى "التجفيف" وقد أظهرت التقارير الأخيرة من منصات البحث أنه يتم الترويج لهذه المستنزفات عبر الإعلانات على Google وX.

تم التعرف على أكثر من عشرة آلاف موقع ويب للتصيد الاحتيالي تستخدم "MS Drainer" - ويظهر العديد منها كإعلانات على Google وX، وفقًا لتقرير صادر عن Bleeping Computer.

وباستخدام هذا الاستنزاف، أفادت التقارير أن قراصنة العملات المشفرة تمكنوا من سرقة 63210 ضحية حتى الآن وتمكنوا من الإفلات بثروة مسروقة قدرها 59 مليون دولار، بين مارس ونوفمبر من هذا العام.

على Google، قد تكون الإعلانات التي قد تكون مواقع تصيد مخفية حول كلمات رئيسية مثل Zapper وLido وStargate وDefillama وOrbiter Finance وRadiant. على X (تويتر سابقًا)، أصبحت هذه الإعلانات المستنزفة أكثر انتشارًا، حيث تجذب المستخدمين عبر إعلانات NFT المزيفة وإسقاط الرمز المميز، من بين تكتيكات أخرى.

مرارًا وتكرارًا، تم إبلاغ عمالقة التكنولوجيا هؤلاء بإعلانات العملات المشفرة الضارة التي تتدفق على منصاتهم.

في أبريل من هذا العام، ادعت ScamSniffer، وهي خدمة للأمن السيبراني، أن مستثمري العملات المشفرة قد خسروا ما يصل إلى 4 ملايين دولار من خلال التعامل مع الروابط الخادعة، المنتشرة في جميع أنحاء الويب, وتم استخراج هذه المعلومات من تحليل بيانات إعلانات Google.

في أكتوبر 2022، دعا الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، شركة Google إلى التخلص من مواقع الاحتيال من نتائج البحث، وبالتالي تعريض الأشخاص للاستغلال المالي يوميًا.