تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Huawei nova 12 Ultra وnova 12 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي النقاب اليوم رسمياً عن هواتف Huawei nova 12 Ultra وnova 12 Pro بميزة العدسات المتغيرة، ودعم الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

تقدم هواوي هاتف nova 12 Ultra بشاشة LTPO OLED بحجم 6.76 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2776 في 1224 بيكسل، وتدعم أيضاً إنتاج مليار لون، بتدرج لوني بنطاق واسع P3.

أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من “Kunlun Glass”، ويتوسط الشاشة كاميرة مزدوجة في فتحات الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل والتي تدعم زاوية عرض 100 درجة مع التركيز التلقائي، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى مرتين، مع دعم لقطات portrait.

وتقدم هواوي nova 12 Ultra بنموذج مميز بتصميم جلدي faux، مع نقوش ثلاثية الأبعاد بعلامة nova التجارية، كما تأتي الكاميرة بتصميم بيضاوي وتتضمن فلاش LED ومستشعر لتركيز بالليزر، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.

وتتميز الكاميرة الرئيسية بفتحة عدسات متغيرة F/1.4~4.0، مع مرشحات ألوان RYYB، بينما تأتي الكاميرة الثانية بمستشعر FOV بزوايا عرض 112 درجة.

كما ينطلق nova 12 Ultra بنظام تشغيل HarmonyOS 4، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Kirin 9000S.

ويدعم الهاتف إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية عبر الإتصال بالقمر الصناعي Beidou، على أن تدعم الميزة الإتصال الثنائي، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

أيضاً يضم 12 Ultra مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع نظام GPS ثنائي، ويدعم تقنية NFC، ويضم مكبرات صوتية بنظام ستريو.

أيضاً قدمت هواوي هاتف nova 12 Pro الذي ينطلق بإختيار إضافي في الألوان ووزن 201 جرام أي وزن أثقل من إصدار Ultra المميزة بوزن 198 جرام، ولا تقدم هواوي إختيار جلدي لهذا الإصدار، أيضاً لا يتوفر هاتف Pro بسعة تخزين 1 تيرابايت.

ومن المقرر أن يتوفر nova 12 Ultra بسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت بسعر يبدأ من 660 دولار، بينما يتوفر nova 12 Pro بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت بسعر يبدأ من 560 دولار.

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