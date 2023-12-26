تكنولوجيا: الكشف عن ساعة Fossibot W101 AMOLED الذكية مع ميزة تتبع ضغط الدم والاتصال عبر البلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشتهر شركة Fossibot بمجموعة منتجاتها التي تتراوح بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومولدات الطاقة الشمسية. والآن، أطلقت الشركة ساعة ذكية جديدة تحمل اسم Fossibot W101.

تدعي شركة Fossibot أن الساعة الذكية الجديدة تأتي مع تتبع ضغط الدم وتدعم الاتصال عبر البلوتوث، كما انها تأتي بسعر معقول.

وعلى ما يبدو، تأتي Fossibot W101 مع شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة ودقة 466 × 466 بكسل. وتوفر الشاشة جودة ألوان رائعة مع 99.5% من مساحة ألوان Adobe RGB وانحراف لون Delta E أقل من 2.

يمكن للساعة الذكية عرض إشعارات WhatsApp ويمكن للمستخدم التحكم عن بعد في تشغيل الموسيقى أو وظيفة الكاميرا للهاتف الذكي المقترن.

تم تجهيز Fossibot W101 بساعة توقيت وآلة حاسبة يمكن استخدامها مباشرة على الساعة. كما تأتي الساعة الذكية مجهزة بميكروفون ومكبرات صوت ويمكن استخدامها كجهاز بلوتوث بدون استخدام اليدين عند إقرانها بهاتف ذكي.

تأتي الساعة الذكية متوافقة أيضًا مع المساعد الذكي. وتوفر شريحة الحوسبة RTL8763EWE-VP المرفقة، إلى جانب ذاكرة بسعة 256 ميجابايت، واجهة مستخدم مناسبة.

تحتوي ساعة Fossibot W101 AMOLED الذكية على بطارية يمكنها الحفاظ على الجهاز لمدة تصل إلى 15 يومًا عند الاستخدام القياسي.

علاوةً على ذلك، فإن ساعة Fossibot W101 الذكية قادرة على مراقبة معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم. ويمكنها أيضًا تسجيل ضغط دم المستخدم على الرغم من عدم اعتماد دقة قياس ضغط الدم.

تأتي ساعة Fossibot W101 الذكية متاحة الآن في الولايات المتحدة بسعر يقل قليلاً عن 70 دولارًا.

المصدر

اعلان





