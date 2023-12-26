تكنولوجيا: نظارات Vision Pro ستصل إلى أرفف المتاجر في أواخر يناير أو أوائل فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر تقرير جديد من المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، والذي يشير إلى ان نظارات Vision Pro ستكون متاحة للشراء في وقت ما في شهر فبراير على الارجح.

وكتب Kuo في تقريره أن الشحنات الجماعية ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، يليها توفر التجزئة بعد فترة وجيزة.

ومن المتوقع أن تصل الشحنات في عام 2024 إلى ما يقرب من 500000 وحدة. ومن المرجح أن تصل Vision Pro إلى رفوف المتاجر في أواخر يناير أو أوائل فبراير بناءً على جدول الشحن الضخم الحالي.

ويأتي تقرير Kuo في أعقاب تقرير من بلومبرج الأسبوع الماضي، والذي أفاد إن تصنيع Vision Pro يتحرك بأقصى سرعة في مصانع أبل في الصين.

ووفقًا لبلومبرج، فإن هدف شركة أبل هو أن تكون الوحدات المخصصة للعملاء جاهزة بحلول نهاية يناير، مع التخطيط لأول مرة للبيع بالتجزئة في الشهر التالي.

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