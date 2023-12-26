شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يحتفلون برأس السنة من المحطة الفضائية الدولية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية هتافات العيد إلى الأرض من خلال مقطع فيديو احتفالى فى الوقت المناسب لعيد الميلاد.

وانضم رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، وهما يرتديان قبعات سانتا الحمراء والخضراء، إلى قائد البعثة 70 للمحطة أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية وساتوشي فوروكاوا من اليابان لمشاركة ما يعنيه قضاء العطلات خارج الأرض، وفقا لتقرير سبيس .

وقالت مقبلى، التى تحتفل بعيد الميلاد: "بالنسبة لي شخصيا تطورت الأعياد بطريقة جميلة جدا مع مرور الوقت، عندما التقيت بزوجي كنا نحتفل بأعياد مختلفة أثناء نشأتنا، ولذا فقد جمعنا هاتين الثقافتين وتقاليد العطلات الخاصة بنا معًا وشاركناها مع بعضنا البعض ومع فتاتنا الصغيرتين، وكان هذا شيئًا مميزًا حقًا بالنسبة لنا ".

وأضافت: "إنه مجرد تذكير بالتواصل بين جميع البشر ، الثقافات والتقاليد المختلفة وكم هو جميل أن نجمعها معًا.

بالنسبة لأوهارا، التي تقوم بأول رحلة فضائية لها مثل مقبلي، فإن الاحتفال بالعطلات في الفضاء هو أمر جديد تمامًا، وقالت: "بالنسبة لي، العطلات هي دائما وقت للالتقاء مع العائلة، وسيكون هذا في الواقع أول موسم عطلة لا أستطيع أن أقضيه مع عائلتى ، لكنني متحمس جدًا لإنفاقها على متن الطائرة مع عائلتنا الفضائية هنا."

وسجلت مقبلى وأوهارا وموجينسن وفوروكاوا رسالتهم الخاصة بالعطلة داخل مختبر كيبو، الذي بنته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ، مع سلسلة من الأعلام في الأعلى لتمثيل الضوابط العديدة المشاركة في برنامج محطة الفضاء الدولية (ISS).

وقال أوهارا: "إن محطة الفضاء الدولية تمثل أفضل ما فينا جميعًا كأفراد، وفي بلداننا وفي الإنسانية ، من الجميل أن ننظر إلى الأرض وأن يكون لدينا هذا المنظور الذي لدينا هنا، وأعلم أنه يلهمنا جميعًا، وآمل أن يلهمكم جميعًا على الأرض أيضًا.

وشارك ساتوشي بعض الأفكار باللغة اليابانية في الفيديو وأرسل أمنيات العام الجديد إلى الأرض.

وقال: "خلال عطلة رأس السنة الجديدة في اليابان، من الشائع أن تجتمع العائلة بأكملها معًا ويزور الناس الضريح ويصلون من أجل سعادة العام الجديد من محطة الفضاء الدولية ، وأتمنى لكم جميعًا سعادة وابتسامات لا نهاية لها.

موجينسن، رائد فضاء من الدنمارك في وكالة الفضاء الأوروبية، يشارك أمنياته الخاصة بعيد الميلاد باللغة الدنماركية قبل إرساله للمرة الأخيرة.

وقال "من جميع من على متن محطة الفضاء الدولية، نتمنى لكم إجازة سعيدة وسنة جديدة سعيدة".

وتعد محطة الفضاء الدولية حاليًا موطنًا لسبعة رواد فضاء يعملون في مهمة مدتها ستة أشهر في المدار، ورواد الفضاء الروس كونستانتين بوريسوف وأوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب هم أيضًا ضمن الطاقم، لكنهم لم يظهروا في فيديو العطلة.

وصل موجنسن وموجبيلي وفوروكاوا إلى المحطة في أغسطس 2023 مع بوريسوف على متن رحلة SpaceX's Crew-7 كجزء من طاقم Expedition 69 وبقيوا في الرحلة الاستكشافية 70 الإضافية، ووصل أوهارا بعد شهر في سبتمبر، مع رائدي الفضاء أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب، على متن مركبة فضائية سويوز .