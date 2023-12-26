شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 150.. كيف توقع الخبراء شكل الهواتف الذكية فى المستقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصور الخبراء طرق قد تتطور بها الهواتف الذكية في المستقبل، من الهواتف المرنة إلى الأجهزة التي يتم إصلاحها ذاتيًا، قد يبدو جهاز آيفون 150، حيث استخدم الخبراء مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي Midjourney وDalle3 وAdobe Firefly لإنشاء تصور لما قد يبدو عليه هاتفك في المستقبل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أمريت تشاثا، خبير الهواتف المحمولة: "بالنظر إلى مستقبل صناعة الهواتف المحمولة، من المثير النظر في إمكانيات أن تصبح الهواتف أكثر استدامة".

وأضاف الخبير: "من قدرات الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية، إلى التصميمات الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية".

كيف يمكن أن يتغير هاتفك في المستقبل؟

1. مواد مرنة

سيكون هاتفك قادرًا على الانحناء إلى أشكال جديدة لتجنب التلف.

2. الشحن بالطاقة الشمسية

ستوفر الخلايا الكهروضوئية الموجودة في الهاتف نفسه عمرًا أطول للبطارية.

3. تكنولوجيا الإصلاح الذاتي

ستحدد المواد المتقدمة الشقوق وتعالجها.

4. المواد المستدامة

سيستخدم المصنعون المواد المعاد تدويرها لتقليل التأثير المناخي.

5. تحسين القبضة

ستجعل الشاشات والأسطح المزخرفة هاتفك أقل عرضة للسقوط.