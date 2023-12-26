تكنولوجيا: سيارة Mercedes-Benz EQE الكهربائية تنطلق بسعر يبدأ من 68000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Mercedes-Benz بشكل رسمي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Mercedes-Benz بعدد من المميزات المحسنة، وسعر يبدأ من 68000 دولار.

تقدم مرسيدس بنز سيارتها الكهربائية الجديدة بنفس لغة التصميم المميزة لسيارات EQE، والذي يشمل شبكات مغلقة، وشرائط إضاءة LED، مع مصابيح “Meteor Shower” الأمامية الرقمية الذكية بإضاءة تدعم 2.6 مليون بيسكل.

ولقد أجرت مرسيدس تغييرات في تصميم المصد الأمامي للسيارة الذي يظهر الآن بتصميم رياضي أفضل، مع شاشة فائقة الإتساع بنسبة 98% لدعم عدد من المهام.

أيضاً إلى جانب تغييرات التصميم تأتي سيارة Mercedes-Benz EQE بتجربة سلسة وإنسيابية في القيادة ويعود ذلك لنظام التعليق الهوائي الإختياري، ونظام (ADS+) الذي يعمل على تعزيز إرتفاع السيارة.

كما تقدم مرسيدس أنماط متعددة للقيادة تشمل نمط”توفير الطاقة”، و”الراحة”، و”الرياضية”، و”الشخصية”، و”الطرق الوعرة”.

وتأتي الشاشة الداخلية للسيارة بحجم كبير، مع عجلة قيادة متعددة المهام، كما تدعم إضاءة محيطة بألوان متعددة، أيضاً تأتي السيارة بنظام “MBUX Hyperscreen” الداخلي بعرض 141سم، بواجهة تستهدف التركيز بشكل رئيسي على التطبيقات الأكثر أهمية لتفادي تشتيت إنتباه المستخدم أثناء القيادة.

وتتميز Mercedes-Benz EQE بنظام دفع رباعي بمحرك ثنائي وبطارية بقدرة 96.1 kWh، كما تتوفر السيارة بأكثر من نموذج يختلف في قدرة البطارية والمسافة التي تقطعها السيارة، أيضاً تأتي السيارة بأنظمة حماية ولتعزيز الآمان.

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