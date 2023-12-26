شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على 5 حلول لمشكلة رسائل البريد الإلكترونى المفقودة فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا وجدت نفسك في حيرة من أمرك بسبب رسائل البريد الإلكتروني المفقودة في Gmail أو عدم وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بك، فلا تقلق، فيما يلي خمسة حلول لإعادة رسائلك إلى المسار الصحيح.

تحقق مما إذا تم أرشفة رسائل البريد الإلكتروني أو حذفها أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها:

من المحتمل أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قد تخطت البريد الوارد بسبب الأرشفة غير المقصودة أو الحذف أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها. للبحث في جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، بما في ذلك الرسائل غير الموجودة في صندوق الوارد الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

افتح جيميل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

في مربع البحث، انقر فوق السهم لأسفل وحدد "البريد والبريد العشوائي والمهملات" من القائمة المنسدلة "كل البريد".

أدخل معلومات حول البريد الإلكتروني المفقود وانقر فوق بحث.

التحقق من المرشحات:

تحقق مما إذا كنت قد قمت بإنشاء عوامل تصفية تعمل تلقائيًا على أرشفة رسائل بريد إلكتروني معينة أو حذفها.

افتح Gmail في متصفحك.

انقر فوق "الإعدادات" ثم "رؤية كافة الإعدادات".

انتقل إلى علامة التبويب عوامل التصفية والعناوين المحظورة.

ابحث عن المرشحات التي تحتوي على "حذفه" أو "تخطي البريد الوارد" وقم بتحريرها أو حذفها.

التحقق من إعدادات إعادة التوجيه:

تأكد من عدم إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى حساب آخر، مما قد يؤدي إلى اختفائها. فيما يلي كيفية التحقق من إعدادات إعادة التوجيه:

افتح Gmail في متصفحك.

انتقل إلى الإعدادات ثم شاهد جميع الإعدادات.

انقر فوق علامة التبويب إعادة التوجيه وPOP/IMAP.

تحقق من تمكين إعادة التوجيه واختر "الاحتفاظ بنسخة Gmail في البريد الوارد" أو "وضع علامة على نسخة Gmail كمقروءة".

مراجعة إعدادات عميل البريد الإلكتروني:

إذا كنت تقرأ رسائل البريد الإلكتروني في Gmail على برنامج آخر مثل Microsoft Outlook أو Apple Mail، فتأكد من محاذاة إعداداتك. اعتمادًا على الإعداد الخاص بك (IMAP، أو تطبيق الويب، أو POP)، تأكد من أن الإجراءات في العميل لا تؤثر عن غير قصد على رسائل البريد الإلكتروني في Gmail.

تقييم التطبيقات والمواقع المتصلة:

تحقق من وجود تطبيقات أو مواقع متصلة قد تتداخل مع إعدادات Gmail الخاصة بك:

تفضل بزيارة صفحة التطبيقات والمواقع المتصلة.

في قسم "التطبيقات المرتبطة بحسابك"، انقر فوق إدارة التطبيقات.

قم بإزالة أي خدمات غير مألوفة أو غير معروفة.

أشياء إضافية للتحقق

هناك شيء آخر تحتاج إلى التحقق منه إذا كنت لا تتلقى رسائل بريد إلكتروني جديدة في Gmail الخاص بك. تحقق مما إذا كان حسابك في Google يحتوي على مساحة تخزينية مجانية كافية. وهذا سبب شائع آخر وراء عدم وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بك.

إذا كان ممتلئًا، فحاول مسح بعض المساحة عن طريق حذف الملفات والمجلدات والنسخ الاحتياطية غير الضرورية. وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا شراء سعة تخزينية إضافية عبر Google One.