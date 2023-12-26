تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق Xiaomi 14 للأسواق العالمية في فعاليات MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق Xiaomi 14 في السوق الصيني خلال شهر أكتوبر الماضي، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على أن شاومي تخطط لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية في فعاليات معرض MWC 2024.

أشارت التقارير السابقة إلى خطط شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 14 فقط في الأسواق العالمية، واليوم يؤكد تقرير جديد على خطط شاومي لإطلاق الهاتف في معرض الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة قبل نهاية شهر فبراير.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Xiaomi 14 سينطلق للأسواق العالمية بشكل محدد في 25 من فبراير، أيضاً يتميز هذا الإصدار بشاشة LTPO بجودة عرض 1.5K ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 3000 nit.

ويضم الهاتف ثلاثة مستشعرات في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بتوقيع علامة Leica التجارية، ببعد بؤري 23، و14، و75مم، كما يضم Xiaomi 14 رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، كما يضم بطارية بقدرة 4610 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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