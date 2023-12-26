شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق تخصيص شاشة القفل الخاصة بك فى أندرويد 14 بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم مستخدمو الهواتف الذكية بفتح هواتفهم، فى المتوسط بمعدل لا يصدق 150 مرة فى اليوم، وهذا يعنى أنك ستشاهد شاشة القفل الخاصة بك كثيرًا، لذا يجب أن تكون بالتأكيد شيئًا تحب النظر إليه.

حتى لو كنت تراه لبضع ثوان فقط أثناء الضغط بإصبعك على الشاشة أو الانتظار حتى يتم مسح وجهك، فإن تلك الثوانى تتراكم، فلماذا لا تنظر إلى شيء يجعلك تبتسم؟

من السهل والسريع إجراء تغييرات على شاشة قفل هاتفك الذكى الذى يعمل بنظام Android، ويمكنك تغيير عدد من عناصرها المختلفة، وبدءًا من صورة الخلفية وحتى نمط الساعة والخط، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

ويمكنك أيضًا تغيير ما يظهر هناك بالضبط، حتى تتمكن من الحفاظ على خصوصية المعلومات الخاصة. إليك كيفية تخصيص شاشة القفل فى Android 14كيفية فتح قائمة تخصيص شاشة القفل

يعد فتح قائمة تخصيص شاشة القفل أمرًا سهلًا، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من شاشة القفل نفسها.

الخطوة 1: افتح هاتفك واضغط لفترة طويلة على الشاشة، حدد تخصيص شاشة القفل عندما تظهر فى أسفل الشاشة.

الخطوة 2: إذا لم يتم إلغاء القفل تلقائيًا من خلال التعرف على الوجه، فستحتاج الآن إلى إلغاء قفل هاتفك

الخطوة 3: ستجد نفسك فى قائمة التخصيص الخاصة بك الآن.

كيفية تغيير خلفية شاشة القفل ونمط الساعة والمزيد

أنت الآن فى قائمة التخصيص الخاصة بك، وسوف تحتاج إلى معرفة كيفية استخدامها لتغيير شاشة القفل الخاصة بك.

سنبدأ بخيارات الساعة

الخطوة 1: من القائمة، اسحب لليسار ولليمين على النسخة الصغيرة من شاشة القفل للتبديل بين تخطيطات الساعة.

الخطوة 2: حدد لون وحجم الساعة لتغيير لون وحجم وجه الساعة الذى اخترته. بالنسبة للحجم، يمكنك فقط الاختيار بين صغير، والذى يضع الساعة فى الزاوية العلوية اليسرى، أو ديناميكى، والذى يغير حجم الساعة ليتناسب مع محتوى شاشة القفل الخاصة بك.

الخطوة 3: يمكنك أيضًا تغيير لون الساعة ليتناسب مع سمة اللون الخاصة بجهازك من قائمة التخصيص الرئيسية.

الخطوة 4: أسفل هذا، يمكنك اختيار خلفية الشاشة، حدد المزيد من الخلفيات للعثور على المزيد من الخيارات.

الخطوة 5: الآن يمكنك تغيير اختصارى التطبيقين فى الزوايا السفلية لشاشة القفل عن طريق اختيار الاختصارات، حدد الاختصار الأيسر والاختصار الأيمن وحدد التطبيقات أو الوظائف التى تريدها فى كلا المنطقتين.