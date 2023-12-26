شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة بايدن تقرر عدم إلغاء حظر مبيعات Apple Watch فn الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة التجارة الدولية هذا الصباح أن إدارة بايدن اختارت عدم إلغاء الحظر المفروض على ساعات أبل، وقالت الوكالة في بيان: "بعد مشاورات متأنية، قررت السفيرة كاثرين تاي عدم التراجع عن قرار المركز التجاري الدولي"، وفقاً لموقع 9to5mac.

,تم الإبلاغ عن الحظر المفروض في 25 ديسمبر على مبيعات Apple Watch Series 9 وUrtla 2، بسبب نزاع على براءات الاختراع بين Apple وMasimo، لأول مرة الأسبوع الماضي. أنهت شركة Apple مبيعات الساعات على المتجر الإلكتروني منذ بضعة أيام، والآن أصبحت Apple Watch غير متوفرة أيضًا في متاجر Apple للبيع بالتجزئةK إن الحظر الذي فرضه مركز التجارة الدولية هو نتيجة لحكم قضائي خلص إلى أن شركة Apple تنتهك براءات الاختراع الخاصة بشركة Masimo فيما يتعلق بمستشعر مقياس التأكسج ونبض الأكسجين في الدم.

على هذا النحو، لا يُسمح لشركة Apple ببيع Apple Watch Series 9 وUrtla 2 في الولايات المتحدة، وسيتمكن بائعو الطرف الثالث من بيع مخزونهم المتبقي، ولكن بما أن جميع الواردات المستقبلية للمنتج محظورة، فإن المبيعات في تلك المنافذ ستجف أيضًا قريبًا، وتقول شركة Apple ببساطة إن نماذج الساعات المتأثرة "غير متوفرة حاليًا".

يُسمح لـ Apple Watch SE بالبقاء معروضة للبيع، لأنها لا تتضمن مستشعر الأكسجين في الدم.

وقالت شركة آبل إنها ستستأنف قريبًا حكم لجنة التجارة الدولية أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، خلاف ذلك، فإننا نجلس قليلا في طريق مسدود، وأشارت شركة Masimo إلى استعدادها للتفاوض، لكن شركة Apple تعتقد أن أحكام براءات الاختراع غير صالحة ولا ترغب في دفع إتاوات، ومع ذلك، تزداد الرافعة المالية لشركة Masimo كل يوم لا تستطيع Apple بيع الساعات للعملاء.

تستكشف شركة Apple وسائل تخفيف البرامج التي تعتقد أنها ستتحايل على براءات الاختراع المعنية، وتسمح للساعة بالعودة إلى الرفوف، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تقوم شركة Apple بإعداد تحديث البرنامج ومن ثم الحصول على الموافقات القانونية ذات الصلة لإعادة الساعة إلى السوق مرة أخرى.