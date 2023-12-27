تكنولوجيا: ChatGPT يحصل على تمويل جديد قد يرفع قيمتها لأكثر من 100 مليار دولار

القاهرة - سامية سيد - تجرى OpenAI محادثات مع المستثمرين لتأمين تمويل جديد يمكن أن يقدر قيمة الشركة بمبلغ 100 مليار دولار أو أكثر، حسبما ذكرت بلومبرج، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على اجتياز أزمتها التى تصدرت عناوين الأخبار العالمية الخاصة بإقالة الرئيس التنفيذى للشركة، لكن مع عودته مرة أخرى، عادت OpenAI، شركة ChatGPT، إلى المسار الصحيح بخطط كبيرة.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكن لجولة ناجحة من جمع الأموال أن تجعل الشركة ثانى أكبر شركة ناشئة فى الولايات المتحدة بناءً على التقييم، بعد شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك.

كانت شركة OpenAI فى طليعة ثورة الذكاء الاصطناعى التى استحوذت على اهتمام العالم هذا العام بعد الظهور الأول لبرنامج الدردشة الآلى ChatGPT الخاص بها، وحصلت الشركة على دفعة أخرى بعد أن تلقت استثمارا بقيمة 10 مليارات دولار من مايكروسوفت فى بداية عام 2023.

وجدت شركة التكنولوجيا التى يقع مقرها فى سان فرانسيسكو نفسها فى وضع صعب الشهر الماضى بعد الإطاحة الصادمة برئيسها التنفيذى النجم سام ألتمان من جانب مجلس الإدارة، وأثار هذا الحدث موجة من ردود الفعل العنيفة من المستثمرين وموظفى الشركة، حيث تمت إعادة ألتمان إلى منصبه فى غضون خمسة أيام فقط وتم تعيين مجلس إدارة جديد.

وقالت بلومبرج أن OpenAI أجرت أيضًا محادثات مع G42، وهى شركة ذكاء اصطناعى، لحشد رأس المال لمشروع شرائح، وتسعى الشركة للحصول على تمويل يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار للمشروع الذى يحمل الاسم الرمزى Tigris، بحسب التقرير.