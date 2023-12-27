شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ في اختبار القدرة على مشاركة "الستورى" من الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضيف واتساب دعمًا لمشاركة تحديثات الحالة من الويب وبعض الأجهزة المرتبطة، حيث ستسمح خدمة المراسلة المملوكة لـ Meta للمستخدمين قريبًا بنشر تحديثات الحالة من إصدار الويب أو من الأجهزة "المصاحبة" المرتبطة.

ويسمح الوضع المصاحب لتطبيق واتساب للمستخدمين بالوصول إلى محادثاتهم على أربعة أجهزة أخرى، حتى عندما لا يكون هاتفهم الذكي الأساسي متصلاً بالإنترنت، وفقاً لموقع gadgets360.

بعد التحديث إلى WhatsApp Web beta 2.2353.59، اكتشف متتبع الميزات WABetaInfo ميزة جديدة في عميل الويب تتيح للمستخدمين نشر التحديثات من قسم الحالة,ويجب أن يتمكن مختبرو النسخة التجريبية من الضغط على الأيقونة الخضراء بجوار صورة الملف الشخصي بجوار حالتي والنقر على الصور ومقاطع الفيديو أو النص لتحميل تحديث الحالة.

القدرة على مشاركة تحديثات الحالة متاحة أيضًا للأجهزة المصاحبة، وفقًا للتفاصيل التي تمت مشاركتها مؤخرًا بواسطة WABetaInfo، سيتمكن المستخدمون الذين قاموا بالتحديث إلى الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل Android 2.24.1.4 من إضافة تحديث الحالة مباشرةً من أجهزتهم المصاحبة، وتسمح الأجهزة المرتبطة حاليًا للمستخدمين بالدردشة مع جهات الاتصال الخاصة بهم، ولكن يبدو أن WhatsApp يعمل ببطء على توسيع الميزات المتوفرة على هذه الأجهزة.

لا توجد معلومات حول متى ستطرح الشركة الميزة لجميع المستخدمين، ومن المتوقع أيضًا أن تشق الميزة طريقها إلى الأجهزة المصاحبة لنظام التشغيل iOS.

بدأت منصة المراسلة مؤخرًا في اختبار نوع جديد من الأجهزة المصاحبة – WhatsApp لأجهزة iPad، ويمكن الآن لمختبري الإصدار التجريبي تثبيت WhatsApp على أجهزة Apple اللوحية إذا كانت جزءًا من برنامج TestFlight، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كلا من برامج Android وiOS التجريبية لتطبيق WhatsApp ممتلئة حاليًا، ولا تسمح الخدمة لمزيد من المستخدمين بالتسجيل لتلقي تحديثات WhatsApp التجريبية.