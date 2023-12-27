شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزات جديدة للتصفح الآمن على كروم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل مجموعة من الميزات الجديدة لمتصفح كروم، والتى تشمل فحص السلامة الذى يضمن إبلاغ المستخدمين بكلمات المرور الخاصة بهم المعرضة للخطر، وذلك فى محاولة لتعزيز أمان المتصفح وأدائه لمستخدمى كروم.

كما وفرت تحكم متقدم فى الأداء لجعل تشغيل كروم أكثر سلاسة، مما يوفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في استخدام الذاكرة، وأخيرًا هناك القدرة على حفظ مجموعات علامات التبويب، مما يعزز التنظيم ويسهل على المستخدمين المتابعة من حيث توقفوا عبر الأجهزة المختلفة، وفقا لتقرير indiatoday.

وفى منشور حديث، قالت جوجل "نطرح ميزات جديدة للأمان والأداء فى كروم فى الوقت المناسب تمامًا لتصفح الهدايا، وفى نظرة فاحصة على الميزة المعلن عنها حديثًا لمتصفح جوجل كروم جاء كالتالي

فحص السلامة الشخصي والاستباقي لتعزيز كلمات المرور والسلامة عبر المتصفح، قامت جوجل بتجديد ميزة التحقق من السلامة لمتصفح Chrome والتي يقال إنها أكثر تخصيصًا واستباقية من أى وقت مضى، وفقًا لمنشور المدونة فإن ميزة التحقق من السلامة المحدثة حديثًا لمتصفح كروم على سطح المكتب ستجري الآن فحوصات خلفية تلقائية، مما يبقي المستخدمين على علم بالمخاطر الأمنية المحتملة.

وسيقوم المتصفح الآن بتنبيه المستخدمين بشكل استباقي إذا تم اختراق كلمات المرور المحفوظة الخاصة بهم، أو تحديد الإضافات التي قد تكون ضارة، أو إعلامهم بإصدارات Chrome القديمة، أو تسليط الضوء على أذونات الموقع التي تحتاج إلى الاهتمام.

وتقول سابين بورساي، مديرة منتجات مجموعة كروم: "ستظهر هذه التنبيهات في قائمة النقاط الثلاث في Chrome حتى تتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب"، بالإضافة إلى ذلك، تعمل Google أيضًا على توسيع القدرة على التحقق من السلامة لإلغاء أذونات الموقع، وبالنسبة إلى المواقع التي لم تتم زيارتها منذ فترة طويلة، سيقوم Chrome الآن بإلغاء الأذونات تلقائيًا، مثل الوصول إلى الموقع أو الميكروفون، وستضيف هذه الميزة أيضًا طبقة إضافية من الأمان على متصفح كروم عن طريق تقييد الوصول غير الضروري إلى المعلومات الحساسة.

ليس هذا فحسب، بل تعمل جوجل أيضًا على ترقية فحص الأمان لتحديد المواقع التي تقصف المستخدمين بإشعارات مفرطة والإبلاغ عنها، وبالنسبة للمستخدمين الذين تغمرهم الإشعارات الواردة من المواقع الأقل تفاعلاً، ستوفر هذه الميزة طريقة سهلة لتعطيلها.

ترقية ضوابط الأداء وكشف بورساى، بناءً على النجاح الذي حققه وضع توفير الذاكرة العام الماضي، قدمت جوجل الآن ميزة جديدة وأكثر ذكاءً للتحكم في الأداء لجعل تشغيل كروم أكثر سلاسة، ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدام ذاكرة علامة التبويب الخاصة بهم بمجرد المرور فوقها في وضع توفير الذاكرة، وستتضمن هذه المعلومات تفاصيل حول الذاكرة المحتملة المحفوظة عندما تصبح علامات التبويب غير نشطة، مما يمنح المستخدمين رؤى حول استخدام موارد المتصفح الخاص بهم.

وأضفنا مؤخرًا مزيدًا من التفاصيل حول استخدام ذاكرة علامات التبويب الخاصة بك عند المرور فوقها في وضع توفير الذاكرة، بما في ذلك الذاكرة المحتملة المحفوظة عندما تصبح غير نشطة، وقد جعلنا من الأسهل تحديد المواقع التي يجب أن تظل نشطة دائمًا.

بالاضافة إلى ذلك، يسهل Chrome على المستخدمين تحديد المواقع التي يجب أن تظل نشطة دائمًا، مما يوفر تجربة أداء أكثر تخصيصًا وتحكمًا. لإعداد وضع توفير الذاكرة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى قسم الأداء في الإعدادات وتشغيل وضع توفير الذاكرة.

القدرة على حفظ مجموعات علامات التبويب بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في تنظيم تجربة التصفح الخاصة بهم، يقدم Chrome إمكانية حفظ مجموعات علامات التبويب، وستسمح هذه الميزة التي سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة على سطح مكتب Chrome، للمستخدمين بترتيب علامات التبويب وتنظيمها بكفاءة، ولجعل هذه الميزة أكثر فائدة أضافت جوجل وظائف عبر الأجهزة، والتي ستسمح للمستخدمين بحفظ مجموعات علامات التبويب التي يمكن الوصول إليها على أجهزة سطح المكتب الأخرى.

وستكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يقومون بمشاريع متعددة أو يقومون بإجراء بحث عبر مواقع مختلفة، من خلال حفظ مجموعات علامات التبويب، يمكن للمستخدمين المتابعة بسهولة من حيث توقفوا، مما يعزز تجربة التصفح الأكثر انسيابية وإنتاجية.

ولكن هذا ليس كل شيء، وألمحت جوجل أيضًا إلى منح متصفحها تعزيزًا للذكاء الاصطناعي في العام المقبل، وسنقدم ميزات أكثر ذكاءً وإفادة إلى Chrome في أوائل العام المقبل مدعومًا بنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini"، كما يشير منشور المدونة.

وعلى الرغم من أن هذا ليس مفاجئًا، فقد كشف الرئيس التنفيذي لشركة Google، ساندر بيتشاي، أن الشركة ستجلب إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى Chrome أيضًا، ومع ذلك سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتم ترقية كروم باستخدام الذكاء الاصطناعي.