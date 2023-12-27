شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة سرية بكاميرا هواتف أيفون تغنيك عن اقتصاص الصور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى طرازات ‌iPhone‌ 11 والإصدارات الأحدث، يوجد إعداد اختياري للكاميرا يسمح لك برؤية ما هو خارج حدود إطار صورتك، حتى تتمكن من تصحيح محاذاة الصور (ومقاطع الفيديو) دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاقتصاص، وفقاً لموقع macrumors.

مع تمكين إعداد "العرض خارج الإطار"، عند التصوير باستخدام العدسة الواسعة أو العدسة المقربة، ستقوم الكاميرا بالتصوير في نفس الوقت باستخدام المستشعر الأوسع التالي, وبالتالي، تكون العدسة الواسعة نشطة عند التصوير باستخدام العدسة المقربة، وتكون العدسة فائقة الاتساع نشطة عند التصوير باستخدام العدسة الواسعة.

كيفية تفعيل ميزة العرض خارج الاطار:

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق الكاميرا.

3- ضمن قسم "التركيب"، قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار العرض خارج الإطار.

قد تضطر إلى التلاعب بمستويات التكبير/التصغير للتبديل بين العدسات، لكنك ستعرف أن الميزة نشطة عندما تصبح واجهة الكاميرا شبه شفافة لتكشف عن المناطق المحيطة خارج عدسة الكاميرا.