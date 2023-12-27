شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر تحديثًا رئيسيًا للتطبيقات "المعطلة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن وجود تحديث للبرامج قيد التطوير لاثنين من أجهزتها بعد أن أبلغ المستخدمون عن توقف أجهزتهم عن العمل بشكل غامض.

وأثرت المشكلة على بعض مكبرات صوت Google Home وGoogle Home Mini القديمة، ويقول المالكون أن جميع الأضواء الأربعة الموجودة فى Google Home تعمل، لكن الأداة ترفض العمل، وفقا لتقرير thesun.

وقال أحد المستخدمين: "يحتوى جهازى على 4 نقاط حاليًا، ولا يمكننى إعادة ضبطه أو القيام بأى شيء به".

وقال آخر: لا يمكننى إعادة ضبط المصنع باستخدام الزر الموجود فى الأسفل، أو باستخدام طاقة قطع الاتصال لمدة 10 ثوانٍ وإعادة الاتصال 11 مرة."

وقد تأثرت النماذج التالية:

• Google Home (2016)

• Google Home Mini (2017 الجيل الأول)

واعترف عملاق التكنولوجيا جزئيًا فقط بوجود مشكلة فى البداية، ولكن الآن خرجت جوجل قائلة أن تحديث البرنامج المزعج كان وراء الفوضى، وقالت الشركة أن نسبة صغيرة فقط من المتحدثين تأثرت

وقال أحد الممثلين لموقع 9to5Google : "تسبب طرح البرنامج فى توقف نسبة صغيرة من أجهزة Google Home (2016) وGoogle Home Mini (2017 1st gen) الأقدم عن العمل".

وتم حل المشكلة للتحديثات المستقبلية، ويمكن للمستخدمين الذين يواجهون جهازًا لا يستجيب مع عرض أربعة أضواء بيضاء غير وامضة الاتصال بدعم العملاء للحصول على المساعدة.