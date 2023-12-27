شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إرسال الملفات الكبيرة مجانا وبصورة أسرع فى 4 خطوات؟ اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القدرة على مشاركة الملفات مع الآخرين إحدى الفوائد العديدة للتكنولوجيا الحديثة، ولكن عندما تكون هذه الملفات كبيرة جدًا بحيث لا يمكن مشاركتها ونقلها، فقد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا.

ووفقا لتقرير ديجيتال تريند ، هناك طرق سهلة لإرسال وتحميل ملفاتك الكبيرة مجانًا ، ومنها ضغط الملفات قبل الإرسال

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لإرسال ملفك، فإن تصغيره لن يساعد إلا من حيث التخزين، ولن يؤدي ضغط الملفات إلى تقليص ما تحاول إرساله فحسب، بل سيجعل عملية النقل تتم بشكل أسرع بغض النظر عن الطريقة التي تختارها سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو FTP أو التخزين السحابي، وينطبق الشيء نفسه على مستخدمي الهواتف الذكية أيضًا.

وتأتى معظم أجهزة الكمبيوتر مزودة بأداة مساعدة مدمجة لضغط الملفات، لذا فإن إنشاء ملف ZIP لا يستغرق سوى بضع ضغطات وإليك كيفية القيام بذلك.

الخطوة 1: ابحث عن الملف الذى تريد ضغطه.

الخطوة 2: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows ستحتاج إلى الضغط بزر الماوس الأيمن على الملف ثم تحديد إرسال إلى من القائمة التي تظهر، و بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11، قد تحتاج إلى تحديد إظهار المزيد من الخيارات من القائمة المنبثقة قبل أن تتمكن من رؤية خيار إرسال إلى .

إذا كنت تستخدم جهاز Mac: اضغط بإصبعين / Control + اضغط فوق الملف.

الخطوة 3: إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows: اختر مجلد مضغوط (مضغوط) ، وإذا كنت تستخدم جهاز Mac: حدد ضغط [اسم الملف]

الخطوة 4: إذا كنت تنقل ملفات موسيقى أو مقاطع فيديو، نقترح استخدام ضغط RAR بدلاً من ZIP لأنه يستخدم خوارزمية ضغط أفضل تقلل بشكل عام من فقدان البيانات وتلف الملفات نوصي باستخدام 7-Zip لهذا الغرض، حيث يعد برنامج أرشفة الملفات مفتوح المصدر أحد أفضل البرامج المتاحة حاليًا.