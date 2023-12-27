شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأصحاب آيفون.. حيل سرية للاحتفال برأس السنة فى iMessage.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد إضافة القليل من التنسيق إلى نصوص الرسائل التى ترسلها فى نهاية العام، فهناك خدعة تحتاج إلى معرفتها، وفقا لتقرير thesun.

حيث قال التقرير، أنه مثالى إذا كنت تستخدم iMessage على ايفون لإرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء والعائلة وذلك كالتالي:

1- افتح تطبيق الرسائل ثم انغمس فى المحادثة.

2- الآن اكتب " عيد ميلاد سعيد " لكن لا تضغط على "إرسال"!

3- بدلًا من ذلك، اضغط باستمرار على زر الإرسال ثم اضغط على أيقونة الشاشة فى الجزء العلوى من الشاشة.

4- الآن استخدم إصبعك للتمرير من اليمين إلى اليسار، مما يتيح لك التنقل بين التأثيرات.

5- الخيار الجيد هو تأثير الألعاب النارية، ولكن هناك العديد منها التى قد تبدو رائعة لعيد الميلاد.

6- بمجرد تحديد اختيارك، اضغط على السهم الأزرق وسيتم تسليم رسالتك بأسلوب إضافي.

7- خيار جيد آخر هو إجراء تعطل للرموز التعبيرية.

8- ارجع إلى الدردشة وقم بإسقاط بعض الرموز التعبيرية لعيد الميلاد فى شريط النص.

9- حاول إضافة شجرة عيد الميلاد، وسانتا إيموجى، وربما بعض الهدايا أيضًا.

10- اضغط باستمرار على زر الإرسال مرة أخرى، ثم اضغط على زر الشاشة فى الأعلى.

11- تأكد الآن من تمريرك على التأثير الموجود فى أقصى اليسار، والذى يجب أن يكون مجرد طوفان من الرموز التعبيرية الخاصة بك.

12- سيؤدى هذا إلى ملء شاشة المستلم بالرموز التعبيرية الاحتفالية التى اخترتها عندما يفتح النص.

عبارات iMessage السرية

يمكنك أيضًا تشغيل بعض التأثيرات الخاصة بمجرد كتابة عبارات معينة فى iMessage على نظام iOS.

ليس هناك أى شيء مخصص لعيد الميلاد على وجه التحديد، ولكن هناك القليل منها الذى يجب أن تعرفه.

فيما يلى بعض العبارات التى ستؤدى إلى حدوث تأثير عند إرسالها عبر iMessage:

• سنة جديدة سعيدة

• سنة صينية جديدة سعيدة

• عيد ميلاد سعيد

• بيو بيو

• تهانينا

• تهاني

ضع هذه الأمور فى اعتبارك واستخدمها لإبهار أصدقائك

خدعة iMessage أخرى

أحد الأسرار الأخرى التى تم التغاضى عنها داخل iMessage هى خدعة Invisible Ink.

اكتب رسالة ولكن لا تضغط على إرسال.

اضغط باستمرار على "إرسال" ثم تأكد من تحديد "الفقاعة" فى الجزء العلوى من الشاشة.

اختر الآن الخيار السفلى على اليمين: Invisible Ink.

سيتيح لك ذلك إرسال رسالة مخفية لا يتم الكشف عنها إلا عندما يضغط عليها المستلم.

فهو يجعل محادثاتك أكثر خصوصية إذا كنت تراسل فى مكان عام.

كما أنها تعمل أيضًا كميزة حرق، بحيث يمكنك التحدث عن حبكات الفيلم فى الدردشات الجماعية دون إتلاف الأمر للأشخاص الذين لا يريدون رؤيته.