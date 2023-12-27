تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف nova 12 بكاميرة سيلفي 60 ميجا بيكسل مع هاتف nova 12 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت هواوي هاتف nova 12 مؤخراً بكاميرة سيلفي بدقة 60 ميجا بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما كشفت عن هاتف nova 12 Lite.

هاتف Huawei nova 12

يأتي هاتف Huawei nova 12 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2412 في 1084 بيكسل، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة أسفل الشاشة، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 60 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 100 درجة.

أيضاً تدعم الشاشة إنتاج مليار لون، وتأتي بنطاق لوني واسع P3، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم هواوي nova 12 بفلاش LED مع مستشعر تركيز بالليزر، كما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع فلتر ألوان RYYB، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 112 درجة.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل HarmonyOS 4، ويتوفر باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 256 أو 512 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يدعم هاتف nova 12 رقاقة Kirin 830.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4600 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما يأتي بمنفذ USB C، و NFC، ويضم الهاتف نظام تبريد بكفاءة أعلى، ويتميز الهاتف بوزن 191 جرام.

هاتف nova 12 Lite

يأتي هاتف nova 12 Lite بحجم شاشة 6.88 إنش، كما يتميز الهاتف بحجم أنحف من هاتف nova 12، حيث يتميز إصدار Lite بسماكة 6.88مم، كما يضم هذا الإصدار بطارية بسعة أقل 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 778G، كما يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل ويدعم فلتر ألوان RYYB.

كما تقدم هواوي هذا الإصدار بنفس إختيارات سعة التخزين المتاحة لهاتف nova 12، أيضاً يتوفر الهاتفين بنفس الإختيارات في الألوان.

ومن المقرر أن يتوفر nova 12 بنموذج رئيسي بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 420 دولار، بينما يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف nova 12 Lite بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 350 دولار.

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