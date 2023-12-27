شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علامات تخبرك باختراق بريدك الإلكترونى وحساباتك على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان شخص ما اخترق حسابات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكترونى الخاصة بك، فقد تكون هناك علامات تحذيرية، حيث أوضح Ash Shatrieh، الباحث فى استخبارات التهديدات فى F-Secure تقنيات مشابهة لمجرمى الإنترنت الحقيقيين من أجل اختبار الدفاعات السيبرانية وتحذير الناس من أنهم معرضون للخطر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتضمن هذه العلامات رؤية محتوى مختلف عما اعتدت عليه فى مخططك الزمنى، أو عدم تلقى الإشعارات على هاتفك كما اعتدت، ففى بعض الحالات، قد يتعرض جهازك (مثل الكمبيوتر الشخصي) للاختراق من خلال البرامج الضارة التى تسرق المعلومات، وفى هذه الحالة يكون من المهم إجراء فحص لمكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وهذه هى علاماته التى يجب الانتباه إليها:

- يتغير المحتوى الذى تراه على وسائل التواصل الاجتماعي: إذا بدأت فجأة فى رؤية محتوى غير مألوف على وسائل التواصل الاجتماعى، أو محتوى بلغات جديدة، فقد يكون ذلك علامة على وجود شخص ما فى حسابك.

- يمكن أن تشير التحولات المفاجئة، مثل تدفق المنشورات بلغات غير مألوفة أو اقتراحات من حسابات لم تتعامل معها، إلى نشاط مشبوه.

- تتلقى رسائل، ولكن لا توجد إشعارات، قد تكون هذه علامة تحذير بأن شخصًا آخر يراها أولًا.

- تظهر معاملات صغيرة جدًا فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، راجع بانتظام بيانات البنك أو بطاقات الائتمان بحثًا عن المعاملات غير المصرح بها، فقد يبدأ المتسللون معاملات صغيرة كاختبار قبل محاولة إجراء معاملات أكبر.

- يظهر شعار أصفر أسفل بريدك الإلكترونى، فى Gmail على سطح المكتب، ستشاهد لافتة صفراء توضح قيام شخص ما بتسجيل الدخول من موقع غير مألوف

- إحدى العلامات التحذيرية الرئيسية للنشاط الضار هى إذا تم تعليق حسابك أو غلقه فجأة.