تكنولوجيا: وان بلس تحدد يوم 4 من يناير للإعلان عن هاتف OnePlus Ace 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 4 من يناير لكشف النقاب عن إصدارها المتوسط OnePlus Ace 3.

ينطلق حدث وان بلس القادم في السوق الصيني للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من هواتفها الذكية، ولقد أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي على خططها لإطلاق هاتف OnePlus Ace 3 خلال الحدث.

أيضاً شاركت وان بلس صور رسمية توضح تصميم هاتف Ace 3 الذي يحاكي تصميم OnePlus 12R المقرر الكشف الرسمي عنه في 23 من يناير.

يذكر أن إعلان وان بلس التشويقي كشف عن إختيارات الألوان التي تتوفر لهاتف OnePlus Ace 3، حيث يظهر الهاتف باللون الأزرق، والأسود، والوردي.

أيضاً أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الحدث الرسمي.

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